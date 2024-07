Russell Crowe in Abruzzo fa impazzire i fan: “Where am i now?”

Russell Crowe pubblica una foto di un paesaggio e chiede “Where am i now?”, ovvero “Dove mi trovo ora?”.

L’immagine postata su X, al secolo Twitter, ha fatto il giro del mondo ma il popolo abruzzese ha subito colto.

L’attore hollywoodiano, noto al grande pubblico per aver interpretato il generale Massimo Decimo Meridio nell’epico film “Il gladiatore”, si trovava nei giorni scorsi in Abruzzo.

Nello specifico Russell Crowe ha scattato una foto al monte Velino, la cima più elevata del gruppo montuoso Sirente-Velino e dell'omonimo massiccio, nelle terre marsicane.

"In moltissimi hanno riconosciuto il profilo del monte Velino - sottolinea Francesco D'Amore, presidente del Parco naturale regionale Sirente Velino - nello scatto pubblicato qualche giorno fa dall'attore neozelandese. Il Parco Sirente Velino la aspetta, caro Russell, per una passeggiata sul Monte Velino, passando per il Rifugio Sebastiani. Nella foto pubblicata si staglia il Monte Velino, che ha catturato l'attenzione di Russell Crowe e di tutte le migliaia di persone che, in poco tempo, hanno interagito con l'immagine. Una vetrina prestigiosa per il Parco Sirente Velino, finito insieme ad altre località e scorci del Centro Italia, in questi giorni, sul profilo social di uno degli attori più celebri del panorama cinematografico internazionale: amatissimo in Italia dopo lo straordinario successo del film Premio Oscar Il Gladiatore, di Ridley Scott".

Attualmente Russell Crowe si trova in Italia in tour con la sua band The Gentlemen Barbers.