Anche un ristorante del Pescarese nella nuova guida Michelin Italia 2024

C’è anche un locale del Pescarese nella nuovissima guida Michelin Italia 2024 appena divulgata. Come sempre la guida include i migliori ristoranti suddividendoli per punteggio. Il massimo è Tre Stelle fino a Una Stella. L’unico in Abruzzo ad aver conquistato le Tre Stelle Michelin 2024 è il Reale di Niko Romito, che si trova a Castel di Sangro. Per lo chef si tratta di un’ulteriore conferma nel settore food.

Tuttavia in Abruzzo sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Sono quattro i locali che hanno ricevuto, ancora una volta, Una Stella e uno di questi si trova nel Pescarese. Si tratta de La Bandiera di Civitella Casanova, che si riconferma nuovamente tra i migliori ristoranti in Italia.

“La conferma della Stella Michelin non è mai un traguardo scontato. Dal 2012 abbiamo vissuto ognuna delle presentazioni della Guida con trepidazione. La conquista e la conferma della Stella Verde ci spronano a continuare ad abbracciare una gastronomia più sensibile e orientata verso la natura e all’ecosistema locale” – è il commento dei titolari de La Bandiera.

Oltre a La Bandiera hanno conquistato Una Stella anche altri tre ristoranti in Abruzzo: Villa Maiella di Guardiagrele, Al Metrò di San Salvo Marina e D.One Restaurant di Roseto degli Abruzzi.

Di seguito le Tre Stelle Michelin 2024:

Alba – Piazza Duomo

Brunico – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Brusaporto – Da Vittorio

Canneto sull'Oglio / Runate – Dal Pescatore

Castel di Sangro – Reale

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Milano / Navigli – Enrico Bartolini al Mudec

Nerano – Quattro Passi

Orta San Giulio – Villa Crespi?

Modena – Osteria Francescana

Roma / Monti - Città del Vaticano – La Pergola

Rubano – Le Calandre

Senigallia – Uliassi

A seguire vi elenchiamo tutti i 40 ristoranti italiani che hanno guadagnato le Due Stelle Michelin: