Riserve naturali in Abruzzo: il parco territoriale attrezzato di Vicoli

Quando si pensa all’Abruzzo sono tanti i nomi di riserve naturali e parchi che vengono in mente, alcuni dei quali abbastanza lontani ma molto estesi. Tra i più vicini alla città di Pescara c’è il parco territoriale attrezzato di Vicoli, area protetta dal 1990.

Riconosciuto come riserva naturale, si estende per 10 ettari. Vegetazione fertile e ricca, il parco è dominato da salici, pioppi e aceri campestri, roverelle e robinie, noccioli e maggiociondoli, ginestre e ginepri.È possibile imbattersi nella fauna tipica dell’area vestina, ossia volpe, tasso, istrice e cinghiale, ma anche faina, donnola, gheppio, civetta, barbagianni.

Situato in collina, vanta elementi naturali e creazioni dell’uomo, tra cui troviamo campi, vigneti e siepi. Non mancano, inoltre, mulini, castelli, conventi e chiese. Non è molto distante dal paese, un piccolo centro di origini medievali a destra del fiume Nora.

Diversi gli interventi infrastrutturali che hanno interessato il parco di Vicoli. Oggi sono presenti un Centro Visite, costituito da un edificio presente nel Borgo antico di Vicoli vecchio, una rete sentieristica di circa 6 chilometri e aree di sosta con arredi per il risposo del visitatore, lungo le sponde del fiume Nora. Si tratta, infatti, di una riserva adatta per le famiglie.

Non molto lontano dal vecchio abitato, verso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si è sviluppato il nuovo centro dove spicca la moderna chiesa parrocchiale di S. Rocco con una cupola di ferro e vetro. Nei paraggi è anche possibile visitare un antico mulino ad acqua.

Dopo un periodo di difficoltà, il parco è stato reso nuovamente fruibile.

Per maggiori informazioni, si può visitare il portale del Comune di Vicoli.