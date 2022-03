Rifiuti Raee: più di 6mila tonnellate raccolte in Abruzzo, ma Pescara è la provincia meno virtuosa

Nel 2021 in Abruzzo sono state raccolte 6057 tonnellate di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) secondo quanto evidenziato dalla 14esima edizione del rapporto annuale del centro di coordinamento Raee.

Rispetto all’anno precedente si registra nella nostra regione una lieve contrazione del -0,6%, ma l’Abruzzo resta saldo al 16esimo posto nella scala nazionale.

La raccolta dei Raee del raggruppamento freddo e clima (R1) si attesta a 1.858 tonnellate, in crescita del 3,2% rispetto al risultato del 2020, il valore più contenuto tra tutte le regioni del centro Italia, in linea con le regioni del nord.

Migliora anche la raccolta di tv e apparecchi con schermi (R3) che registra un +3,3% per un totale di 1.707 tonnellate. Se però si confronta questo risultato con quello a doppia cifra registrato dallo stesso raggruppamento a livello nazionale (+22,2%) si comprende come nella regione non si abbia usufruito in egual misura del bonus tv erogato da fine agosto.

Più sostenuta (+9,8%) la crescita della raccolta delle sorgenti luminose (R5) che rag-giunge le 23 tonnellate, in controtendenza con l’andamento nazionale.

Con 4,68 kg per abitante (-0,8%), la raccolta pro capite rimane stabile, valore sempre molto distante dalla media nazionale (6,46 kg/ab) e il più basso nell’area di riferimento (6,56 kg/ab).

Pescara tra le quattro province abruzzesi è quella che ha raccolto meno rifiuti Raee, solamente 628 tonnellate, ed è in calo rispetto allo scorso anno (-3,4%).

Il più alto quantitativo è stato raccolto da Teramo con 2050 tonnellate, seguita da Chieti con 1895 tonnellate e L’Aquila con 1483 tonnellate di rifiuti Raee.