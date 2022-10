Ricette di Halloween: le migliori merende per sorprendere il palato

Il 31 ottobre ricorre la festa di Halloween, un momento ormai sempre più atteso dai bambini, che non vedono l’ora di travestirsi per bussare alle porte al grido di: dolcetto o scherzetto?

Ma in questa giornata sono tante le attività da fare e le prelibatezze da gustare, soprattutto a merenda. Vediamo allora quali sono le più interessanti e facili ricette di Halloween per uno spuntino a tema.

Biscotti mummia

Tra i personaggi più spaventosi di Halloween c’è la mummia, che ci offre numerosi spunti sia in termini di costumi che di merende da preparare. In questo caso vi proponiamo dei biscotti mummia, che si possono farcire con il cioccolato. Per prepararli occorrono:

30 biscotti Pavesini

400 gr di cioccolato bianco

Cioccolata spalmabile o marmellata a piacere per il ripieno

Spalmare su un biscotto la farcitura che si preferisce e poi posizionarne un altro sopra per chiuderlo, formando una specie di panino. Questa operazione va ripetuta 15 volte.

Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria. Una volta pronto metterlo in una ciotola. Ora bagnare rapidamente i biscotti nel cioccolato bianco e posarli su una teglia o griglia per lasciarli sgocciolare. Con il cioccolato bianco rimasto si possono decorare i biscotti formando delle strisce rapide aiutandosi con un cucchiaio. Infine si possono disegnare gli occhietti della mummia rilasciando due gocce di cioccolato nero. Mettere i biscotti in freezer per mezz’ora e poi servire.

Merenda salata di Halloween

Se da una parte abbiamo la versione tutta zucchero e cioccolato dei biscotti, dall’altra vi proponiamo un’alternativa salata con toast al pomodoro e formaggio. Anche in questo caso a ispirarci è la mummia.

Per preparare 10 toast mummia servono:

10 fette di toast

Salsa di pomodoro q.b.

Fettine di formaggio tipo emmental, sottiletta

Olive snocciolate q.b.

Scottare i toast in padella per farli dorare, metterli in un piatto e cospargerli di salsa di pomodoro. Tagliare delle fette di formaggio in sottili strisce, da posizionare come bende sulle fette di toast. Mettere il tutto in microonde o al forno per pochi minuti. Tagliare le olive a rondelle, ottenendo dei cerchi, che verranno usati come occhi dei toast mummia.