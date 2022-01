Scende il premio Rc Auto rispetto allo scorso anno: in calo anche in provincia di Pescara

Dati alla mano, confrontando il premio medio annuo Rc Auto pagato a dicembre dello scorso anno e nel 2021 si osserva un netto calo dei prezzi. A livello nazionale è sceso dell’11,2% e anche in Abruzzo si registra una spesa minore, pari a -13%.

Il calo, che riguarda principalmente le province del Sud Italia, raggiunge nuovamente il minimo storico.

Nella nostra regione, tenendo conto di tutte le province, il premio registra -42 euro rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’anno scorso, infatti, si pagava un premio Rc Auto di 326,20 euro mentre a dicembre 2021, sempre in media, 283,90 euro. La provincia di Pescara, nel dettaglio, registra un risparmio di 44 euro in media. La più economica nella regione è L’Aquila, con una diminuzione di 72 euro, mentre Chieti registra il calo meno evidente: solo 24 euro in meno rispetto allo scorso anno.

Le regioni in cui gli assicurati hanno risparmiato di più sono state Campania, Puglia e Calabria. Sotto la media, invece, Lombardia e Lazio.