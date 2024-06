Una ragazza pescarese tra le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island

La nuova edizione del programma estivo Temptation Island è alle porte. Data d’esordio questa sera, giovedì 27 giugno. Come al solito ci saranno delle coppie – anche una di Vasto – e una serie di ragazzi e ragazze single, nel ruolo di tentatori e tentatrici. Riusciranno a far vacillare le coppie in gara?

Non abbiamo anticipazioni in merito ma sappiamo che tra le tentatrici c’è anche una giovane ragazza pescarese. Si tratta di Gaia Ciferni, 23 anni di Pescara, da 4 anni vive da sola a Milano.

Studentessa universitaria, vanta una laurea in ingegneria gestionale, conseguita lo scorso anno al politecnico di Milano, dove sta proseguendo gli studi di specializzazione in finance.

Ci racconta: “Nel futuro sicuramente mi piacerebbe proseguire i miei studi e la mia carriera da ingegnere, ma ho sempre amato il mondo della televisione e dello spettacolo e spero che questa esperienza mi aprirà tante porte. È stato bellissimo, ho conosciuto tante persone meravigliose, che porterò sempre dentro di me e con alcune ragazze ho già organizzato diverse vacanze questa estate.”

Gaia non può sbottonarsi e rivelarci cosa vedremo nelle puntate di Temptation Island 2024, ma ci tiene a precisare: “È una delle edizioni più piene di colpi di scena che io abbia mai visto avendo seguito da sempre questo programma e la cosa bella è stato viverlo in prima persona!”.