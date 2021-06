Vaccinazioni over 12: tutti i modi per prenotare il vaccino

Su internet, via telefono ma anche agli sportelli Postamat

Da oggi, 3 giugno, dalle ore 14 tutti coloro che vorranno vaccinarsi, purché abbiano più di 12 anni, potranno manifestare il proprio interesse.

I cittadini abruzzesi, al contrario delle categorie precedenti (fragili, anziani, caregiver…) non dovranno prenotarsi sul portale della Regione, ma in altri modi.

Di seguito vi forniamo tutte le modalità per manifestare il proprio interesse al vaccino e procedere con la relativa prenotazione per ricevere le dosi necessarie per proteggersi dal Covid.

Sarà possibile prenotarsi: