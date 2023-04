Il portale Italia.it colloca la costa dei trabocchi nel Pescarese, è polemica

Il portale Italia.it colloca la costa dei trabocchi nel Pescarese, ed è polemica. Come riporta Chieti Today, il sito turistico legato alla discussa campagna con la Venere di Botticelli influencer contiene non poche gaffe storiche e geografiche sull'Abruzzo e, in particolare, sul Chietino.

Non solo non c'è traccia delle bellezze archeologiche della città di Chieti, dai musei nazionali ai monumenti di epoca romana, ma uno dei luoghi di punta della provincia, cioè la costa dei trabocchi, in questi giorni alla ribalta nazionale perché proprio da lì partirà fra una settimana il Giro d'Italia, figura in provincia di Pescara.

Nella pagina dedicata al Pescarese, infatti, descritto come "un territorio ricco di sorprese", fra le Sorgenti del Pescara, la Torre del Cerrano (che, tra l'altro, è a Pineto, in provincia di Teramo), il Parco nazionale della Majella, il santuario del Volto Santo e l'Eremo di San Bartolomeo, viene evidenziata anche la bellezza della costa dei trabocchi.

Una gaffe geografica di non poco conto che viene parzialmente sanata consultando la pagina dedicata proprio alla Costa dei trabocchi, dove il litorale viene correttamente collocato in provincia di Chieti, ma le tradizionali macchine da pesca vengono denominate anche "trabucchi".

Le inesattezze del sito ufficiale ideato dal ministero del Turismo per attrarre presenze in Italia, però, non sono finite. La provincia di Chieti, la più popolata d'Abruzzo e la seconda per estensione dopo quella aquilana, viene "incastonata tra il pescarese (sic) e il territorio dell'Aquila". Infine, ancora una volta, si inciampa sulla Costa dei trabocchi "così chiamata - racconta il portale Italia.it - per le terrazze sul mare che un tempo venivano per la pesca", si chiude la pagina con una prevedibile dimenticanza del participio passato.