Cos’è il Pop It: perché ha stuzzicato la curiosità di grandi e piccini?

Il Pop It è un simpatico e coloratissimo gioco che è diventato celebre grazie al popolare social TikTok. Di qualsiasi forma, è caratterizzato da una serie di palline da schiacciare. Si tratta, infatti, di un gioco antistress che imita il pluriball, l’involucro protettivo e plastico, per proteggere gli oggetti fragili.

Ideale per superare l’ansia e lo stress, anche da rientro al lavoro o a scuola, il Pop It è diventato uno dei più simpatici passatempi degli italiani e di buona parte della popolazione mondiale. Ma è davvero utile o si tratta solamente di una moda passeggera?

Sicuramente ha i suoi vantaggi, ma è pur vero che si tratta di un accessorio divertente e colorato, pensato per catturare l’attenzione del momento.

Pop It classico

Il Pop It è quello dalla forma quadrata. È realizzato in silicone e abs e i materiali sono atossici.

Pop It goloso

Per i più golosi sono stati proposti in commercio dei Pop It a forma di mela, patatine fritte e hamburger.

Pro. Il gioco è stimolante e divertente.

Contro. Gli utenti che lo hanno utilizzato non hanno riscontrato difetti.

Pop It animale

Per i bambini si consigliamo soprattutto i Pop It a forma di animale, come pulcini e dinosauri!

Pro. Sono resistenti e colorati.

Contro. Per alcuni utenti alcune bolle sono difficili da scoppiare.

Pop It numeri

A forma di numeri per farli apprendere ai più piccoli anche per effettuare operazioni come addizioni e moltiplicazioni.

Pop It xxl

Il Pop It gigante è l’ideale per giocare in compagnia.

Pro. Il gioco è colorato e grande.

Contro. Il manuale di gioco non è incluso.

Pop It cover per smartphone

Un buon modo per scaricare la tensione o lo stress durante una chiamata.

Pro. Comoda e antiscivolo.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ grande.

Pop It portachiavi

Da portare sempre con sé.

Pro. I portachiavi sono ben fatti e curati nei particolari.

Contro. Gli utenti che li hanno acquistati non hanno riscontrato difetti.

Pop It tetris

Per fare due attività contemporaneamente.

Benefici Pop It

Al di là della tendenza del momento, il Pop It offre comunque interessanti benefici, perché aiuta aumenta la concentrazione e stimola ragionamento logico dei piccoli, sostenendo i soggetti con disturbi dell’attenzione o dell’apprendimento. In più riduce stress e ansia.