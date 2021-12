Ponti 2022: le date da segnare pe programmare giornate di relax

La maggior parte delle festività 2021 sono avvenute di sabato o domenica e non c’è stata la possibilità di approfittare di qualche giorno di relax in più. Si chiude un anno e ne sta per iniziare un altro: quali sono le date dei ponti 2022?

Se state pensando di programmare un weekend lungo fuori porta, delle mini vacanze o semplicemente volete sapere quando staccare un po’ la spina dal lavoro e i vari impegni quotidiani, non vi resta che scoprire quali sono le date che riguarderanno il 2022.

Di sicuro il primo ponte riguarderà quello dell’Epifania, che sarà di giovedì, consentendoci di “saltare”, possibilmente, il venerdì lavorativo e allungando le festività natalizie.

Anche il 25 aprile allungherà il weekend, visto che sarà di lunedì, così come Ferragosto.

Date e ponti 2022

Di seguito vi elenchiamo le date delle festività con i relativi giorni, per poter approfittare dei ponti 2022.