Politiche 2022: come si vota alle prossime elezioni del 25 settembre

Manca poco al 25 settembre, data in cui si terranno le elezioni politiche 2022. Gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimere il proprio volere e scegliere la prossima formazione governativa, a cominciare dal primo ministro.

Vediamo allora come si vota alle politiche 2022.

Quando si vota?

Domenica 25 settembre dalle ore 7 alle 23. Si voterà nelle scuole, che dovranno essere sgombre dal pomeriggio di venerdì 23 settembre e fino a lunedì 26 settembre compreso.

Chi può votare

I cittadini italiani maggiorenni, quindi che abbiamo compiuto 18 anni entro il 25 settembre 2022, e iscritti alle liste elettorali del proprio comune di residenza.

Decade l’obbligo dei 25 anni per votare al Senato. Quindi, anche la fascia over 18 e under 25 riceverà due schede per esprimere la propria preferenza: una per la Camera dei Deputati e una per il Senato.

Italiani all’estero

Gli italiani all’estero potranno votare regolarmente, purché iscritti entro il 31 dicembre 2021 all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

Votare fuori sede

Si potrà votare solo nel proprio comune di residenza, quindi chi il 25 settembre non potrà recarsi al proprio seggio elettorale di riferimento, non potrà esercitare il proprio diritto di voto. Tuttavia soni previste misure economiche che prevedono sconti sui mezzi pubblici per rientrare nel comune di residenza e votare regolarmente.

Ci sono però alcune categorie che fanno eccezione e che potranno votare anche lontani dalla propria città. Ci riferiamo a forze dell’ordine, militari, persone ricoverate in ospedale o nelle case di cura, membri dell’Ufficio elettorale e rappresentanti di lista dei partiti.

Documenti necessari

Per votare bisogna certificare la propria identità, motivo per cui è necessario esibire un documento in corso di validità, come la carta di identità.

Necessaria anche la tessera elettorale, sulla quale sarà apposto un timbro che certifica il voto avvenuto.

Come votare?

Affinché il voto sia valido, bisogna tracciare una X sul nome del partito o della coalizione o sul nome del candidato uninominale.

Le schede sono due: rosa per la Camera dei Deputati e gialla per il Senato. Su entrambe ci sono liste con nome del partito o della coalizione e candidato per il collegio uninominale.

Voto nullo/non valido

Il voto non potrà essere disgiunto, altrimenti sarà considerato nullo. Non si può quindi tracciare una preferenza su un nome di un candidato e uno su una lista a lui non collegata.

Segni diversi dalla X saranno considerati invalidi, quindi la scheda risulterà nulla.

Il voto sarà nullo anche in caso di scheda bianca.