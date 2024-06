La pizzetta pescarese protagonista dell’estate: lo sa anche Gambero Rosso

“Una delle pizzette tonde più buone dell’estate si trova sul lungomare di Pescara”. Questo è il titolo che dell’articolo pubblicato da Gambero Rosso, a cura di Michela Becchi. Un omaggio allo street food che ha accompagnato, accompagna e lo farà ancora le passeggiate dei pescaresi e non solo che popolano il centro città.

L’articolo in sé ripercorre la nascita della mitica pizzetta Trieste e di come, dal 1958 a oggi, il brand si sia diffuso aprendo sedi in varie parti d’Italia, tra cui anche Roma (rione Monti). Il marchio Trieste Pizza è conosciutissimo, ma – i pescaresi lo sanno bene – non è l’unico a proporre la pizza nel padellino.

In spiaggia si fa fatica a trovare uno stabilimento che non la proponga nella variante rossa o con mozzarella sopra. Tuttavia non mancano le pizzette gourmet, con verdure o bianche con patate e salsiccia, ad esempio.

Buona, leggera, comoda da gustare al volo o per allestire dei rapidi e gustosi pranzetti sotto la palma. In fondo, come riporta Gambero Rosso:

“Sedici centimetri di impasto di pura perfezione: a Pescara la merenda sulla spiaggia si fa con questa pizzetta fragrante”.

Qui l’articolo sulla pizzetta rossa pescarese di Gambero Rosso: https://www.gamberorosso.it/notizie/storie/pizzetta-tonda-lungomare-pescara/