Pizze d’asporto: le migliori del 2022 secondo 50 Top Pizza

Quali sono le pizzerie che producono la migliore pizza d’asporto? Per scoprirlo basta consultare la nuova classifica Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia, da taglio e asporto firmata da 50 Top Pizza.

Le prime tre posizioni sono state conquistate da tre locali capitolini. Roma trionfa sul podio con Pizzarium di Gabriele Bonci, che per il terzo anno consecutivo si aggiudica il titolo di Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia).

Bonci è seguito a ruota da Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della storica insegna familiare, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane Francesco Arnesano.

La classifica è abitata anche da due pizzerie abruzzesi, di cui una si trova nella top ten. Si tratta di Granocielo di Avezzano, seguita da Compagnia della Pizza di Giulianova, che conquista la 40esima posizione.

Di seguito l’elenco completo delle migliori pizzerie d’asporto:

1. Pizzarium, Roma (Lazio)

2. Antico Forno Roscioli, Roma (Lazio)

3. Lievito Pizza, Pane… Roma (Lazio)

4. La Masardona, Napoli (Campania)

5. Saporè Pizza Bakery, San Martino Buon Albergo – VR (Veneto)

6. Sancho, Fiumicino – RM (Lazio)

7. La Pia Centenaria, La Spezia (Liguria)

8. Tellia, Torino (Piemonte)

9. Oliva Pizzamore, Acri – CS (Calabria)

10. Granocielo, Avezzano – AQ (Abruzzo)

11. PorzioNi di Pizza, Napoli (Campania)

12. Campana Pizza In Teglia, Corigliano Calabro – CS (Calabria)

13. ‘O Fiore Mio Pizze di Strada, Bologna (Emilia-Romagna)

14. Grotto Pizzeria Castello, Caggiano – SA (Campania)

15. Gina Pizza, Ercolano – NA (Campania)

16. Forno Brisa, Bologna (Emilia-Romagna)

17. La Divina Pizza, Firenze (Toscana)

18. Alimento, Brescia (Lombardia)

19. Pane E Tempesta, Roma (Lazio)

20. PezZ de Pane, Frosinone (Lazio)

21. Fornoh, Lecce (Puglia)

22. Pizzeria a taglio Angelo & Simonetta, Roma (Lazio)

23. Pizzottella, Milano (Lombardia)

24. Panificio Di Gesù, Altamura – BA (Puglia)

25. Piedigrotta 2 Express – Il Pizz’ino, Alessandria (Piemonte)

26. 1947 Pizza Fritta Napoli, Napoli (Campania)

27. Pizzeria Da Filomena, Castrovillari – CS (Calabria)

28. Lievitamente, Viareggio – LU (Toscana)

29. Ghevido, Sesto Fiorentino – FI (Toscana)

30. Pistamentuccia, Bologna (Emilia-Romagna)

31. Panificio Menchetti, Arezzo (Toscana)

32. Scrocchia, Bergamo (Lombardia)

33. Forno Urbano, Trento (Trentino-Alto Adige)

34. Sauardò, Civitanova Marche – MC (Marche)

35. Ben Cotta, Bologna (Emilia-Romagna)

36. Pinseria La Spianata Genovese - Antica Vaccheria, Genova (Liguria)

37. Pizzeria Al Trancio Da Charlotte, Albenga – SV (Liguria)

38. Pizza Chef Roma, Roma (Lazio)

39. IBRIS - focacce e pizze, Trento (Trentino-Alto Adige)

40. Compagnia della Pizza, Giulianova – TE (Abruzzo)

41. Kalavrì, Catanzaro (Calabria)

42. Il Pizzicotto, Lecce (Puglia)

43. Panificio Adriatico, Bari (Puglia)

44. Elettroforno Frontoni, Roma (Lazio)

45. Panificio Graziano, Palermo (Sicilia)

46. 50 Teglie, Torino (Piemonte)

47. L'Orso in teglia, Messina (Sicilia)

48. Fermo Pizza, Napoli (Campania)

49. 5 Lire, Potenza (Basilicata)

50. 20 Pizza & Delicious in Teglia, Cava de' Tirreni – SA (Campania)

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli, alle ore 20.30. L’evento è sponsorizzato da Birrificio Fratelli Perrella, Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Ferrarelle, Goeldlin, Latteria Sorrentina, Olitalia, Pastificio Di Martino, Robo 1938, Solania, Ooni.