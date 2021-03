Pizza di Pasqua abruzzese: la ricetta del dolce da colazione tipico delle festività pasquali

La mattina della domenica di Pasqua, in Abruzzo, si fa colazione con la pizza di Pasqua. È un dolce ricco, imponente ma anche tanto semplice, un lievitato che sembra quasi avere la forma di un panettone e che, un tempo, si faceva solamente nei giorni di festa. Al suo interno semi di anice e cannella, olio, uova e strutto ma anche canditi e uvetta.

Tradizionalmente i preparativi della pizza di Pasqua abruzzese avevano inizio il venerdì santo, così da preparare il dolce con calma e cura e per farlo lievitare e riposare per il tempo necessario prima della cottura.

Si inizia a impastare la mattina del venerdì per poi far riposare l’impasto. Poi si rimpasta nel pomeriggio aggiungendo zucchero, farina, uova, strutto e canditi. Dopo la notte, quindi il sabato mattina, si procede al rimpasto e all’ultimo riposo. La sera del sabato si fa cuocere per averlo pronto la domenica di Pasqua a colazione.

Ingredienti

5 uova

1,2 kg farina 00

300 gr zucchero

½ bicchiere di olio evo

2 bicchieri di latte

25 gr lievito di birra

Scorza grattugiata di 1 limone

Uvetta

Bicchierino di rum

Preparazione

Impastare tutti gli ingredienti, senza uvetta e rum. Ottenuto un impasto omogeneo, farlo riposare tutta la notte.

Il giorno dopo mettere l’uvetta in ammollo nel rum. Prendere l’impasto, aggiungere l’uvetta e impastare nuovamente. Lasciare lievitare nuovamente fino a sera.

Infornare a 160 gradi per un’ora.

Per dargli la forma tradizionale, scegliere una teglia alta, simile a quella dei panettoni.