Da “Le fate ignoranti” a Torre de’ Passeri arriva Pino Pellegrino, premiato casting director di Ozpetek

Pino Pellegrino è un famoso casting director, appassionato al mondo dello spettacolo sin da giovane, ha collaborato con importanti registi tra cui Federico Fellini, Dino Risi, Mario Monicelli e, ultimamente, Ferzan Ozpetek. Con il regista turco ha avviato una vera e propria collaborazione proficua, che ha portato alla realizzazione di film quali Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Cuore sacro, Saturno contro, Un giorno perfetto, Mine vaganti, Magnifica presenza, e Allacciate le cinture.

Nel 2014 Pino Pellegrino ha vinto il Nastro d’Argento come miglior casting director, il primo riconoscimento dedicato a questa categoria. Successivamente, sempre con Ozpetek, ha curato i casting di Napoli Velata e La dea fortuna, che ricordiamo essere stato premiato con due David di Donatello nel 2020

Ma torniamo a Pino Pellegrino, che ha da poco firmato un suo libro, dal titolo “Te lo dico pianissimo”. In questi giorni sta girando l’Italia per presentarlo – la presentazione del libro sarà anche a Pescara, giovedì 18 luglio, alle 19.30 al Caffè letterario in via delle Caserme – e ha fatto visita anche a Torre de’ Passeri.

Pino Pellegrino è stato accolto dal sindaco Mancini e dall’assessore Argentieri. È stato ricevuto in comune e accompagnato dall’autrice pescarese Federica Vicino.

Pellegrino, il sindaco Mancini e l’assessore Argentieri, fanno sapere, che hanno disquisito delle bellezze culturali e paesaggistiche del nostro territorio e messo le basi per eventuali, future, collaborazioni.

“È stata una conoscenza piacevole e un incontro molto proficuo, spero che nel futuro si possa collaborare insieme” è stato il commento del sindaco a cui Pellegrino ha donato una copia del libro, con dedica.