Pier presenta Cumulonembi: il video, girato sulla spiaggia di Montensilvano, è da record

L’artista pescarese Pier presenta il suo nuovo pezzo, Cumulonembi, estratto dal suo ep Solepioggia. Il video di Cumulonembi è stato girato esclusivamente sulla spiaggia di Montesilvano ed è considerato da record: il testo della canzone, infatti, è stato scritto per 2 Km sulla sabbia grazie a 17 persone radunate grazie ad un appello fatto su Instagram.

Uscito il 4 marzo, il video è stato girato grazie all’aiuto del videomaker Marzio Santoro e Alessio Felicioni (operatore drone), e di Giorgia Iannelli, Sofia Zampini, Lorenzo Guidi, Yuri Dovadola, Simona Lamparelli, Samuel Hernandez De Luca, Francesco Giammarco, Matteo Lisanti, Teresa Pavone, Ilaria Aprile, Bruno Contin, Irene Speziale, Adriana Di Rocco, Angelomarino Speziale.

Il brano Cumulonembi è nato nel Bar44 Home Studio, la casa che Pier ha completamente trasformato in uno studio di registrazione in cui vive e produce musica.

Il brano dell’artista pescarese affronta il discorso della separazione amorosa e tutto ciò che ne consegue. Ogni luogo, ogni tramonto oppure un cibo o ancora un odore ti ricordano l’altro.

“Dove devo andare? Cosa devo fare per lasciarti andare?”, queste le domande dettate da nostalgia e voglia di ricominciare che Pier si pone in Cumulonembi, interrogativi a cui però non sembra trovare risposta.

Tra chitarre armonizzate e un basso synth molto presente, Pier si espone in un nuovo singolo attraverso cui poter superare la rabbia di un rapporto giunto al termine.