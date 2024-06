Un pescarese diventa leader samurai nello spettacolo “Cage”

Sull’isola artificiale di Tsukishima è andato in scena lo spettacolo spettacolo "Cage", dedicato alle gesta del samurai Keiji Maeda, al quale ha preso parte l’attore pescarese Edoardo Sferrella, che si è distinto con la sua interpretazione di Uesugi Kagekatsu, leader del clan Yonezawa.

La performance, orchestrata dalla compagnia di spada teatrale Katana-ya Ichi, ha evidenziato le capacità recitative di Sferrella e il suo profondo rispetto per le tradizioni giapponesi delle arti marziali e del teatro.

Nel ruolo di Uesugi Kagekatsu, Sferrella ha affrontato temi di lealtà, strategia e onore, pilastri della cultura samurai. La sua interpretazione è stata apprezzata per l'autenticità emotiva e la precisione storica, rafforzando la sua reputazione come attore capace di connettere il pubblico con la storia giapponese.

Con esibizioni già realizzate in Europa, America ed Egitto, il desiderio di Sferrella di introdurre la compagnia nel panorama culturale italiano potrebbe arricchire la scena culturale locale e stimolare scambi artistici tra Italia e Giappone:

“Portare i Katana-ya Ichi a Pescara sarebbe un traguardo significativo" - Il suo desiderio di portare questa compagnia, con cui collabora dal 2016, in Abruzzo è volto a ispirare ed educare il pubblico sulla rilevanza delle tradizioni storiche e la loro celebrazione in contesti moderni.

Con il suo contributo a Katana-ya Ichi e la sua passione per le arti performative giapponesi, Edoardo Sferrella dimostra come l'arte possa essere un mezzo efficace per il dialogo interculturale.