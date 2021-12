Patente B: l’esame di teoria cambia e diventa il più grande scoglio per gli abruzzesi

Cambia l’esame di teoria per conseguire la patente B. Dal prossimo 20 dicembre si svolgerà in formato ridotto, si passerà da 40 a 30 domande a cui rispondere in 20 minuti e non più 30. Il numero massimo di errori consentiti è 3, a fronte dei 4 previsti precedentemente.

Per i neopatentati abruzzesi, a seguito dell’analisi condotta da AutoScout24-Egaf edizioni, la teoria si conferma l’ostacolo principale: il 30,6% nel 2020 non ha superato l’esame. Inoltre tra i patentati abruzzesi da oltre 5 anni solo il 6,1% supererebbe di nuovo l’esame di teoria a pieno titolo.

Tra le province, la percentuale più alta di bocciati alla teoria si registra a L’Aquila (33,5%). Seguono Pescara (31,9%), Teramo (28,9%) e Chieti (28,5%).

Ma quali sono gli errori più comuni per i patentati abruzzesi? Quiz su segnaletiche, incroci e limiti di velocità.