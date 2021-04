Cos’è la pasta a lu sparon e come si prepara questo primo piatto abruzzese

In dialetto vuol dire canovaccio

@katiabonamassa via Instagram

È un ottimo primo piatto abruzzese: si chiama pasta a lu sparon e si tratta di un rotolo ripieno. Servito al sugo o anche in bianco, questa ricetta è una delle meno famose in Abruzzo ma è una vera leccornia.

Si tratta di un rotolo di pasta all’uovo con ripieno di ricotta e spinaci, che va lessato e poi tagliato a rondelle.

Sicuramente un ottimo piatto, ma perché si chiama così? La pasta a lu sparon è così chiamata perché fa riferimento allo sparone, in dialetto il canovaccio, che serve per formare il rotolo prima di essere lessato.

Ingredienti

Per la sfoglia

300 grammi di farina

3 uova

un pizzico di sale

Per il ripieno

800 grammi di spinaci

400 grammi di ricotta

una cipolla

olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

50 grammi di parmigiano

Per il condimento

sugo di pomodoro

parmigiano grattugiato

Procedimento

Puliti e lavati gli spinaci, vanno fatti appassire in un tegame, senza acqua. Dopodiché, si possono rosolare per qualche minuto in padella con olio e cipolla tritata. A questo punto, si possono unire a ricotta, parmigiano, sale e pepe.

La sfoglia si prepara lavorando la farina con le uova, fino a ottenere un panetto liscio e compatto, che si lascia riposare per una mezz’ora. A quel punto, si stende la pasta con il matterello, finché non si ottiene uno spessore di 2-3 millimetri, vi si adagia sopra il ripieno e si arrotola la sfoglia, formando un rotolo che si chiude ai bordi.

Ecco che si può usare lo "sparone", il canovaccio: qui va avvolto il rotolo di pasta e poi si chiude tutto con uno spago da cucina, cuocendo in acqua bollente salata per un'ora.

Quando è cotto, si slega il rotolo, si toglie il canovaccio e si taglia a rondelle, che vanno messe in una teglia da forno con il sugo e una spolverata di parmigiano, facendo gratinare per una ventina di minuti.