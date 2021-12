Panettoni da supermercato: i migliori del 2021 secondo Altroconsumo

Come ogni anno arriva la classifica di Altroconsumo di cui tenere conto per scegliere i migliori panettoni da supermercato 2021 per qualità e prezzo. Il test eseguito in laboratorio ci fornisce gli strumenti giusti non solo per gustare qualcosa di tipicamente natalizio ma anche di non spendere una fortuna. Infatti quest’anno “la vera notizia è che possiamo portarci a casa un buon dolce spendendo poco più di 5 euro” commentano gli esperti di Altroconsumo.

Ma quali sono i migliori? Ecco la classifica in ordine dal primo al dodicesimo posto: