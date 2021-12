Quali sono i migliori panettoni artigianali? Gambero Rosso stila la classifica 2021

Se da una parte c’è la lista dei migliori panettoni 2021 da supermercato, firmata da Altroconsumo, sul fronte dei lievitati da pasticceria, e non solo, si esprime la giuria di esperti degustatori di Gambero Rosso. Dopo un blind test (degustazione alla cieca) su un campione di 40 panettoni artigianali 2021 e senza conservanti, sono stati scelti i migliori alla prova d’assaggio.

I panettoni, che sono stati realizzati da pasticcieri, lievitisti, pizzaioli, cuochi e gelatieri, sono stati giudicati da Mara Nocilla (giornalista del Gambero Rosso), Monia Achille (pasticciera e cioccolatiera di Isanti, Corchiano – VT), Cosimo Branca (chef di Gambero Rosso Academy), Gabriella Ciofetta (assaggiatrice professionista di olio), Loris Sorito (pasticciere), Francesca Tommei (consulente di pasticceria da laboratorio e panificazione).

Diversi gli elementi presi in considerazione: analisi visiva dell’aspetto esterno, analisi visiva dell’interno, analisi olfattiva, gustativa, della struttura e della frutta, per chiudere con un giudizio complessivo e un voto in centesimi. Per calcolare il voto finale del singolo campione si fa la somma di tutti i voti, escludendo il più alto e il più basso, poi si divide per il numero dei giudizi.

Classifica

Il panettone di Renato Bosco è risultato il primo in classifica. Vediamo tutti gli altri panettoni artigianali 2021 considerati i migliori da Gambero Rosso: