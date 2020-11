Il pane nuvola spopola su TikTok: la ricetta per fare il famoso Cloud Bread

Il Cloud Bread, o pane nuvola, è uno dei nuovi protagonisti di TikTok. Come è facile capire è un tipo di pane, che sembrerebbe molto soffice e gustoso, ma la sua particolarità sta nel fatto che è molto morbido, proprio come una nuvola, e che all’interno può essere colorato. La mollica è di un bel colore pastello e, per questo, ha conquistato gli utenti del social cinese.

In verità, non deve essere per forza salato, si può fare anche dolce. Il suo successo pare sia da attribuire al’lutente @linqanaaa e ora, in tutto il mondo, si cerca di riprodurre il Cloud Bread. Volete provare anche voi?

Come preparare il pane nuvola

Il pane nuvola si prepara con solamente tre ingredienti:

3 albumi

30 grammi di zucchero

10 grammi di amido di mais

Procedimento. Montare gli albumi con lo zucchero e l’amido di mais. Il composto va poi spostato all’interno di una teglia a forma di cupola, precedentemente ricoperta di carta forno. Bisogna cuocere in forno preriscaldato a 150 gradi per 25 minuti circa.

Questa è certamente la versione semplice, ma per ottenere il pane nuvola colorato, bisogna aggiungere dei coloranti alimentari, di qualsiasi colore si preferisce, anche a base di aromi, come frutta o vaniglia. Non sono da escludere ingredienti aggiuntivi salati, come il formaggio.