Oggi è il pancake day 2022: come prepararli

Il pancake day è il giorno in cui si celebra il dolce tipico americano e diffuso in tutto il mondo, Italia inclusa. Perfetto per una colazione ricca o una merenda super gustosa, si presta a moltissime variabili ed è facilissimo da preparare.

Ma perché il 1° marzo si festeggia il pancake day? Questa ricorrenza, secondo le usanze britanniche e irlandesi, coincideva con il martedì grasso, motivo per cui è nota anche come pancake tuesday.

Siamo generalmente abituati a vedere i pancake immersi da sciroppo d’acero, ma si possono condire in moltissimi altri modi. Vi proponiamo la ricetta dei pancakes con farina d’avena, burro d'arachidi, mirtilli e banana, per fare il pieno di energia.

Ricetta pancake con burro d'arachidi, mirtilli e banana

Ingredienti

50 gr di farina d'avena gusto torta di mele

200 gr di albumi

mezzo cucchiaino di miele

mezzo cucchiaino di lievito

Procedimento

Mescolare la farina con gli albumi, aggiungere il miele (facoltativo) e il lievito. Far riposare per 2 minuti, versare 3 cucchiai di pastella per ogni pancake nella padella apposita e far cuocere per un paio di minuti a fuoco moderato. Farcire con burro di arachidi, banana, mirtilli e granella di nocciole.