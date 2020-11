Al Maurizio Costanzo Show si parla di un’antica tradizione abruzzese: la panarda

Durante l’ultima puntata del noto Maurizio Costanzo Show, in onda martedì 24 novembre, la signora Barbara Ronchi della Rocca, giornalista ed esperta di bon ton, ha parlato dei matrimoni abruzzesi. Tra le varie domande poste dagli ospiti, da Valeria Marini a Paola Barale, le è stato chiesto se prima di mangiare è giusto dire e buon appetito e altre tipiche domande legate al galateo a tavola.

In crescendo di domande e risposte, l’autrice ha fatto riferimento ai matrimoni abruzzesi del passato. Stando alle sue parole, sembra che i commensali dovessero mangiare tutto, dalla prima all’ultima portata. Chi si ritirava, veniva sparato. Un finale disastroso: è davvero così?

A quanto pare un fondo di verità c’è ma non si tratta dei matrimoni abruzzesi, ma della panarda, un’antica tradizione del nostro territorio. La panarda è stata esposta dallo scrittore abruzzese Edoardo Scarfoglio, il quale si è ritrovato, a fine ‘800 nel bel mezzo di un banchetto luculliano.

La panarda, o panarde, è un’antica tradizione abruzzese che prevede lunghe tavolate e un’infinità di piatti, circa una trentina, tipici della cucina del territorio: zuppe, brodi, agnello, formaggi, scrippelle, ferratelle, celli pieni e mostaccioli, e tante altre leccornie.

Ma perché sparare a un commensale? Secondo il racconto di Scarfoglio sembra che ogni portata fosse accompagnata da un colpo di cannone per festeggiare. E, sempre stando alle sue parole una volta in cui lui stesso si è ritrovato in una panarda, rifiutando un piatto, il padrone di casa sentenziò: o mangi tutto, o ti sparo.

Tuttavia si trattava solo una lieve minaccia per stimolare a brutto muso l’invitato a continuare a mangiare e restare a tavola insieme a tutti i commensali.