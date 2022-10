A fine ottobre tornerà l’ora solare ma potrebbe essere l’ultima volta

Accadrà, ancora una volta, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Parliamo del cambio dell’ora e del ritorno all’ora solare, che ci consentirà di spostare le lancette indietro di 60 minuti, dalle ore 3 alle 2. Guadagneremo un’ora di luce in più la mattina, ma ne perderemo una il pomeriggio.

Ecco perché, per far fronte al caro energia, si parla ormai da tempo di abolire il cambio dell’ora. Fino a poco tempo fa sembrava un’ipotesi del tutto impossibile, inutile per il nostro Paese, ma ora ci sono diversi ripensamenti.

Intanto vi ricordiamo che il cambio dell’ora sarà effettuato automaticamente su tutti i dispositivi elettronici. Dovrete agire manualmente sono su quelli analogici.

Ora solare: sarà l’ultima volta?

Il perché potrebbe davvero essere l’ultima volta in cui cambieremo l’ora lo dobbiamo al caro energia, all’aumento delle utenze di luce e gas. In tal senso si dovrebbe adottare l’ora legale per sempre.

La proposta è stata esaminata e sta generando diverse risposte. A favore si è detta la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che fa notare che si potrebbe guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno, risparmiando sulle bollette. Non del tutto favorevole il ministro dello sviluppo economico Cingolani, che non vede effettivi vantaggi. In ogni caso la proposta rimane sul tavolo.