Oroscopo Paolo Fox del weekend 6 e 7 luglio: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni del primo weekend del mese contenute nell’oroscopo del 6 e 7 luglio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Esuberanza e stanchezza vi accompagneranno decisamente in questo fine settimana. Avete in corpo una bella energia e una grande carica. C’è la voglia di fare nuove conoscenze, allargare la cerchia delle vostre amicizie e vivere una vita relazionale soddisfacente. Al contempo le pressioni che state subendo a livello lavorativo vi fanno sentire un po’ stanchi e spossati. Forse dovreste evitare di strapazzarvi troppo, riposando un po’ di più.

Oroscopo Toro: É tempo di focalizzarvi sulle relazioni personali, ci sono degli aspetti da sistemare che in alcuni casi non sono più trascurabili. Potrebbero nascere momenti di tensione che vi renderanno inevitabilmente più agitati e nervosi, tuttavia con il giusto approccio si risolverà tutto in modo positivo senza che riportiate danni o “effetti collaterali”. Sul lavoro attenzione a non essere troppo testardi​, sarebbe gradita un po’ più di collaborazione

Oroscopo Gemelli: Giornata favorevole per la comunicazione e le nuove idee, date libero sfogo alla fantasia e troverete gran belle intuizioni! Potrebbero emergere opportunità inaspettate, qualcosa a cui fino a pochi giorni fa neanche pensavate o che credevate impossibile e che, invece, rischia davvero di diventare realtà… starà a voi rispondere “presente” e farvi trovare pronti. In amore è il momento di chiarire eventuali malintesi​, basta musi lunghi o tensioni di cuore!

Oroscopo Cancro: È un momento di riflessione e introspezione, prendetevi tutto il tempo che serve per fare il punto della vostra situazione, capire cosa vi rende ancora non proprio soddisfatti e trovare soluzioni fini a migliorare le cose. Sul lavoro (più di tutto) dovrete evitare di essere frettolosi e analizzare bene lo scenario prima di agire. In amore, invece, evitate discussioni inutili e cercate di capire le esigenze del partner​ mettendovi nei suoi panni.

Oroscopo Leone: Vi sentite in ottima condizione sia dal punto di vista fisico che mentale. Però spesso tendete a strafare soprattutto quando vi sentite al top. Potrebbe capitarvi di dire qualche parola di troppo che potrebbe irritare chi vi sta accanto. Cercate di essere un po’ più umili e di essere più saggi e maturi nella gestione di alcune controversie. Chi sta cercando la dolce metà potrebbe avere buon gioco in questo fine settimana. Datevi da fare, le stelle sono dalla vostra parte.

Oroscopo Vergine: Approfittate di questa giornata per mettere ordine nella vostra vita, sia sul lavoro che nei rapporti con gli altri. L’attenzione ai dettagli sarà apprezzata (e a tratti anche decisiva), a volte è proprio questa la chiave per trovare soluzioni o riaccendere una scintilla che sembrava essersi ormai affievolita. In amore un approccio pragmatico aiuterà a risolvere i problemi​ e, allo stesso tempo, potrebbe svoltare una conoscenza facendola diventare qualcosa di più!

Oroscopo Bilancia: Giornata di recupero e riflessione, di relax ma anche di bilanci per capire come impostare la seconda parte del 2024! Ci sono inevitabilmente degli ostacoli da superare e fronteggiare, sarà importante cercare di mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalle emozioni. Sul lavoro procedete con cautela e valutate bene ogni decisione​, soprattutto se siete impegnati in un progetto interessante o se state per chiudere un affare che potrebbe cambiarvi la vita (in meglio).

Oroscopo Scorpione: Allarme tensione in queste 24 ore: potrebbero nascere discussioni, confronti aspri e magari anche vere e proprie litigate, soprattutto in ambito familiare o con persone con le quali avete un buon rapporto. Cercate di mantenere la calma e di non reagire impulsivamente, potreste dire cose di cui pentirvi o incrinare dei rapporti esagerando. In amore, invece, è il momento di lasciar andare il passato e guardare al futuro: non si può rimanere ancorati a ciò che è stato, specie se vi ha fatto male…

Oroscopo Sagittario: Potreste approfittare di questo fine settimana per preparare il terreno per un nuovo progetto che potrebbe risultare molto proficuo. Con le vostre idee e la vostra intraprendenza, potreste raggiungere dei risultati notevoli. Questo fine settimana porterà nuove situazioni intriganti per chi è giovane e caparbio. Se state ancora cercando l’anima gemella, questo fine settimana sarà molto fertile di incontri suggestivi e propiziatori.

Oroscopo Capricorno: Giornata di grandi novità e conferme, tenete le antenne dritte perché sono in arrivo notizie positive e confortanti (anche liberatorie per chi aspetta risposte da un po’ di tempo). Ad essere favorito è il settore professionale, alle porte c’è una svolta che vi aiuterà a riscattarvi o vi farà mettere una marcia in più. In amore non lasciate spazio a persone che non meritano la vostra attenzione, non dimenticate che l’operazione “tagliare i rami secchi” è ancora in corso.

Oroscopo Acquario: Cielo favorevole con Venere che vi offre un’estate di riscatto, non c’è più spazio per le ambiguità dei mesi scorsi: ora potete guardare avanti con ottimismo, puntare su ciò che più vi appassiona e seguire l’istinto! Non dovete mai mettere in secondo piano la vostra volontà, “arrendendovi” alle complicazioni della vita perché commettereste un grande errore. Con pazienza e perseveranza ce la farete! In amore invece le cose vanno alla grande​, organizzate un bel weekend rilassante o di passione con la vostra dolce metà…

Oroscopo Pesci: Siete in un buon periodo e questa giornata ne è l’ennesima conferma, tuttavia attenzione a non forzare troppo i tempi perché non è così che arriverete a ciò che desiderate. Le risposte arriveranno sia in amore che sul lavoro, mantenete la calma e siate pazienti. Influenzare gli eventi “alterandone” lo svolgimento servirebbe solo ad aumentare i rischi, senza contare che a volte è meglio osservare che agire. Tenete le cose sotto controllo e siate cauti, presto sarete accontentati!