Oroscopo Paolo Fox del weekend dal 24 al 26 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Siamo di fronte all’ultimo fine settimana di maggio, tante novità all’orizzonte ma anche situazioni di stallo. Come andranno le cose da venerdì a domenica? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’oroscopo del weekend di Paolo Fox dal 24 al 26 maggio!

Oroscopo Ariete: Grazie al nuovo transito di Venere crescerà la voglia di tornare protagonisti ma anche di mettere l’amore e la vita di coppia al centro di tutto. Questo è il momento anche di pensare a consolidare un rapporto di coppia magari programmando le nozze o una convivenza. Questo è un periodo ottimo anche per chi sta preparando un esame o deve sostenere un concorso, anche perché siete molto brillanti dal punto di vista intellettuale. Se vi siete stressati troppo a livello lavorativo durante la settimana, oggi potreste pagarne dazio sentendovi un po’ giù di corda.

Oroscopo Toro: Nella giornata di venerdì potrebbe emergere qualche piccolo fastidio nelle relazioni di vecchia data o nei rapporti con un ex, mentre le nuove coppie viaggiano col vento in poppa immersi nella passione e nel totale coinvolgimento anche a livello emotivo. Il transito di Giove (adesso uscito dal vostro raggio d’azione) vi ha consentito negli ultimi giorni di sistemare molte cose che non andavano nella vostra vita. Adesso siete più convinti che mai a non commettere tutti quegli errori che avete commesso in passato. Saturno favorevole vi permetterà di allontanare tutte quelle fonti di tensione che vi hanno causato nervosismo nella prima parte di maggio.

Oroscopo Gemelli: Adesso state imparando a tirare fuori le vostre emozioni e a confrontarvi con gli altri in maniera diretta ed efficace, mentre prima vi tenevate tutto dentro. Secondo l’Oroscopo di domani, questo cielo porterà dei momenti di verifica in quelle coppie ancora in bilico che non hanno trovato il loro centro di gravità permanente. Giove nel segno vi consentirà di portare avanti tutte quelle pratiche legali e burocratiche che negli ultimi giorni vi hanno infastidito parecchio. Avete bisogno di progetti nuovi per stare bene con voi stessi e con le altre persone.

Oroscopo Cancro: L’ultima parte del mese sarà molto utile alle persone del Cancro per verificare un amore o per entrare in contatto con persone nuove. Se c’è una persona che vi piace, questo è il momento giusto per manifestare i vostri sentimenti senza indugi e senza eccessivi timori. Secondo l’Oroscopo del giorno, la giornata di oggi sarà quella giusta per avanzare una richiesta che riguarda un avanzamento di carriera o per chiarire qualcosa che non funziona nel rapporto di coppia. Marte contrario vi invita a non fare troppi sforzi fisici e a non pretendere troppo dal punto di vista mentale, altrimenti rischierete di andare in tilt.

Oroscopo Leone: Venere ha da poco iniziato un transito che premia soprattutto le relazioni sociali e le nuove amicizie. Nel corso della prima parte della settimaan siete stati molto impegnati dal punto di vista lavorativo, adesso dovrete cercare di godervi questo weekend in maniera spensierata anche per recuperare le vostre energie psicofisiche. Non sono poche le persone che hanno dovuto affrontare dei problemi fisici nella prima parte del mese, ma adesso state pian piano recuperando, anche se le stelle vi consigliano ancora di non fare troppi sforzi fisici e di non fare le ore piccole.

Oroscopo Vergine: Se in amore c’è ancora qualcosa che non quadra, in questo fine settimana pretenderete un confronto con il partner per capire da quale parte sta la verità. Forse ci sono visioni diverse sulla gestione del vostro futuro e questo non fa altro che creare nuovi attriti con il partner. Dovrete cercare di trovare un punto di intesa sulla gestione dei figli, della casa e sui programmi per il vostro futuro insieme. Queste stelle sono molto convincenti soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo o un’attività indipendente. Questo è il momento giusto per ampliare il vostro raggio d’azione e per avviare nuove collaborazioni.

Oroscopo Bilancia: Questo è il periodo giusto per rilanciare le vostre quotazioni in amore, soprattutto se provenite da storie fallimentari o da una dolorosa separazione. Non è più il momento di rimanere fermi all’angolo in attesa degli eventi. Dovrete essere voi a creare le condizioni per conoscere nuove persone stimolanti senza aspettare che le cose vi capitino casualmente. Soprattutto la prima parte dell’anno è stata carica di tensioni e preoccupazioni che vi hanno destabilizzato parecchio anche a livello fisico. Adesso ci saranno tutte le condizioni per recuperare e stare meglio anche con voi stessi.

Oroscopo Scorpione: Venere non è più contraria quindi andrete incontro ad un periodo in cui potrete fare chiarezza nella vostra vita sentimentale. Le coppie più fragili hanno resistito meno a questo periodo molto negativo per i sentimenti, solo le coppie più solide sono riuscite a superare questa fase poco brillante. Adesso è venuto il momento di consolidare il vostro rapporto magari programmando insieme qualcosa di interessante. Secondo l’oroscopo del giorno, Giove non sarà più negativo e quindi ci sarà modo di recuperare anche sul piano psicofisico. Organizzate qualcosa di interessante anche in compagnia di vecchi amici, per ritrovare anche il desiderio di socialità.

Oroscopo Sagittario: Non è facile comprendere il vostro stato d’animo in questo periodo. Magari avreste voglia di lasciare il vecchio per il nuovo in amore, anche perché odiate la monotonia. Ma prima di fare delle scelte così importanti, dovreste rifletterci bene. Anche chi è single è smanioso di costruire una nuova relazione o magari di entrare all’interno di un rapporto a tre. Alcuni progetti in cui credevate non hanno raggiunto i risultati sperati e adesso avete voglia di cambiare e fare altro. Cercate di cambiare solo se le alternative che si presenteranno sono realmente valide, altrimenti rischierete di andare incontro ad una nuova delusione.

Oroscopo Capricorno: Ci sono delle buone emozioni in arrivo che non dovrete sprecare buttandovi solo a capofitto nel lavoro. In questo fine settimana cercate di rilassarvi e di non pensare a tutte quelle beghe che hanno a che fare con il lavoro o il dovere. Cercate di dedicarvi di più allo svago anche per svuotare la mente e ricaricare le pile in vista della nuova settimana. In questo momento avete una tenuta nervosa invidiabile. Siete caparbi e determinati come non mai a raggiungere i vostri obiettivi, per questo motivo andrete incontro a belle soddisfazioni in campo professionale.

Oroscopo Acquario: Ultimamente avete faticato parecchio dal punto di vista psicofisico. Pigrizia e noia dovrebbero essere messe da parte in questo momento della vostra vita. Se c’è qualcosa che non funziona con il vostro partner, è giunto il momento di ritrovare l’intesa con un chiarimento faccia a faccia. Tutti quelli che hanno un’attività in proprio adesso stanno pensando ad innovare e ad allargare i propri orizzonti anche a livello collaborativo. La forma fisica è in miglioramento è questo sarà un grosso punto a vostro vantaggio soprattutto per quanto concerne le attività della prossima settimana.

Oroscopo Pesci: In questo momento le stelle vi spingono ad evitare reazioni troppo impulsive, soprattutto se avete a che fare con persone che tendono a provocarvi o a mettervi in grossa difficoltà. Cercate di usare la diplomazia come arma per farvi ragione o per vincere una disputa. Secondo l’Oroscopo del giorno, molti di voi sono in ansia per l’esito di un affare o di un esame. Bisognerà pazientare ancora un po’ prima di ottenere un esito premiante. Magari qualcuno, in questo periodo, potrebbe essersi sentito escluso da un affare o da un progetto. Evitate che il nervosismo o la noia possano prendere il sopravvento nella vostra vita.