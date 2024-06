Oroscopo Paolo Fox del weekend 22 e 23 giugno: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni del fine settimana contenute nell’oroscopo del 22 e 23 giugno di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Anche se il mese di giugno si è rivelato finora vincente per voi, questo fine settimana sarà da prendere con le pinze, a causa di qualche opposizione planetaria che sarà causa di contrattempi o di ritardi che vi renderanno particolarmente nervosi e irritabili. Dovrete cercare di avere pazienza e di non sbottare come spesso vi capita quando le cose non vanno per il verso giusto. A luglio ci saranno tutte le condizioni per risalire la china.

Oroscopo Toro: Anche per chi si è separato o proviene da diverse giornate conflittuali, fra sabato e domenica beneficerà di un periodo vincente grazie all’ottima protezione dei pianeti. In ambito professionale vincono le novità. Dovrete cercare di evitare di pensare al passato concentrandovi sulle novità e sui nuovi progetti. E’ un fine settimana molto positivo anche per gli incontri e la vita sociale. Se dovesse capitarvi l’occasione di partecipare ad una festa, accettate l’invito.

Oroscopo Gemelli: Non c’è più il cielo brillante di inizio giugno, ma nel complesso le stelle di questo fine settimana possono essere considerate positivamente. Non c’è più la Luna in aspetto ostile, ma rimane ancora un certo nervosismo di fondo forse a causa di qualche contrattempo o di qualche dissidio sorto in ambito lavorativo. Cercate di approfittare di questo fine settimana per svuotare la mente e per divertirvi con leggerezza.

Oroscopo Cancro: La Luna dissonante non creerà insidie alle vostre grandi ambizioni. Per 48 dovrete cercare di frenare la lingua, evitando di dire cose che non pensate, perché potreste peggiorare la situazione. Secondo l’oroscopo del giorno, questo periodo rimarrà vincente dal punto di vista astrologico, ma in questo weekend sarà meglio giocare sulla difensiva evitando gli eccessi. Da martedì prossimo ci sarà modo di risalire la china.

Oroscopo Leone: Adesso state pensando ai sentimenti in modo più concreto. Il cielo di fine giugno prelude a forti sensazioni soprattutto se vi sentite innamorati di qualcosa o di qualcuno. Questo amore potrebbe essere rivolto anche al lavoro e alle vostre ambizioni. Non vi manca di certo il coraggio per iniziare un nuovo progetto o per tentare di cambiare la vostra vita iniziando un nuovo percorso di studi. Sono favoriti i cambiamenti anche per quanto riguarda i sentimenti.

Oroscopo Vergine: Dopo due giorni pesanti, arriva questo fine settimana con la Luna in trigono. Ci sono le condizioni per mettere da parte i pensieri grazie a questo cielo che predilige il rinnovamento e i cambiamenti. Tra oggi e domani, qualche incontro piacevole vi aiuterà a svuotare la mente e a ritrovare un certo ottimismo. È un cielo che parla di positività e di innovazione, cogliete dunque l’occasione per pensare a nuovi progetti.

Oroscopo Bilancia: Le amicizie contano per voi. In genere l’ambiente circostante vi condiziona. Voi amate essere amati e quindi il parere delle persone che vi circondano per voi è importante. Se qualcuno vi critica, finite per starci male e questo condiziona il vostro buon umore. In questo fine settimana avrete una luce diversa, decisamente più radiosa e questo vi aiuterà anche ad ottenere consensi e ad allargare la vostra cerchia di amicizie.

Oroscopo Scorpione: Finalmente c’è un cielo importante. Questa giornata di sabato avrà ancora una fase di incertezza forse a causa di qualche problema di carattere fisico che frenerà il vostro entusiasmo. Rispetto a maggio adesso siete più capaci di trovare nuove soluzioni ai vostri problemi. Secondo l’Oroscopo del giorno, la fine di giugno porterà anche l’amore soprattutto a chi lo sta cercando. Evitate di pensare a qualche delusione passata e tuffatevi in nuove occasioni e nuove opportunità.

Oroscopo Sagittario: Qualcosa vi ha un po’ disorientato, forse siete troppo criticati e questo vi ha scosso un po’. Quando vi trovate in questa situazione, spesso tendete a dire delle cose di cui potreste poi pentirvene. Servirà molta prudenza e molta pazienza in questo fine settimana, soprattutto in amore. Dovrete cercare di trovare le parole giuste per affrontare quelle situazioni spinose. E’ vero che siete un po’ annoiati anche perché ultimamente non è accaduto nulla di stimolante. Ma cercare di strafare potrebbe essere un rimedio peggiore del male.

Oroscopo Capricorno: Ci sono delle opposizioni planetarie da tenere in considerazione. Forse avete a che fare con persone poco leali o poco chiare che vi hanno causato momenti di nervosismo. Avrete voglia di parlare e di sfogarvi con qualcuno perché questa situazione non vi va affatto bene. Nel lavoro sono in arrivo grandi soddisfazioni, ma anche grandi impegni che saranno motivo di stress e di tensione. In questo fine settimana servirà calma e prudenza, ma soprattutto tanto riposo per ricaricare le pile.

Oroscopo Acquario: In questo momento avete voglia di novità e di progetti. Potete contare su un weekend interessante, soprattutto se siete reduci da una fase complicata. Adesso potrete sorprendere gli altri perché avrete la capacità e l’ambizione di accettare progetti nuovi che vi permetteranno di rimettervi in gioco. In questo fine settimana avrete delle stelle importanti anche per quanto riguarda l’amore. È il momento giusto per iniziare una nuova storia o per tentare un chiarimento, soprattutto se nell’ultimo periodo ci sono stati dei dissidi con il partner.

Oroscopo Pesci: In questo momento potete contare su una buona luna anche per superare quella fase di inquietudine degli inizi di giugno. Adesso avete una grande carica e una bella energia in corpo. Le vostre decisioni saranno importanti per tutti. Siete anche più magnetici e affascinanti. Con queste stelle le possibilità di uscire vincenti da una sfida sono molto alte. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete sfruttare queste stelle a vostro vantaggio, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Cercate di lavorare a nuovi progetti che potrebbero rappresentare per voi un grande stimolo.