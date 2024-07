Oroscopo Paolo Fox del weekend 20 e 21 luglio: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni del weekend, all'insegna del caldo torrido, contenute nell’oroscopo del 20 e 21 luglio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: In questo periodo le idee non mancano e siete trainati da Luna, Giove e Sole favorevoli! Sul lavoro, in vista dell’autunno, è necessario fare un salto di qualità anche se non dovete dimenticare che questo resta un momento particolare per tutti gli Ariete che si impegnano, caratterizzato da un po’ di polemiche dovute al desiderio di ottenere il massimo! Se cercate un nuovo amore non tiratevi indietro; le settimane in arrivo porteranno intensità nei rapporti affettivi. I separati sono alla ricerca di nuovi incontri e molti hanno già definito una situazione.

Oroscopo Toro: Si avvicina un weekend piacevole e positivo per chi vuole iniziare a pensare a un amore sincero: le stelle predispongono, poi siamo noi che dobbiamo in qualche modo rimboccarci le maniche! I single e le persone deluse dai sentimenti farebbero bene a concentrarsi su un agosto importante in tal senso, specialmente con Venere che a breve tornerà favorevole. Una prima avvisaglia di passione arriva per i più volenterosi in questo fine settimana. Vendette e ripicche riguardanti vecchi legami vanno dimenticate una volta per sempre!

Oroscopo Gemelli: Siete reduci da due giornate faticose (con la Luna opposta) e dovete riprendere fiato! In amore, tuttavia, è probabile che riusciate a perdonare una persona che ha tradito le vostre aspettative… anche se resta il fatto che, pur apprezzando le novità e le sorprese, avete comunque bisogno di punti stabili e di riferimento. Sul lavoro ricordate che la creatività spesso fa la differenza, la vostra fa vincere direttamente! Il transito di Giove nel segno sarà duraturo e va sfruttato al meglio.

Oroscopo Cancro: Mattinata positiva, pomeriggio un po’ meno con qualche avvisaglia di nervosismo e stanchezza: cercate di riprendervi il prima possibile perché sul lavoro stanno per arrivare delle occasioni irripetibili di avanzamento e miglioramento! La fine di luglio sarà valida per voi ma dovrete seminare per tempo, magari anche allontanando qualche ombra minacciosa. In amore invece non avete pazienza, agosto sarà un mese coinvolgente per i sentimenti e volete viverlo a pieno!

Oroscopo Leone: É il momento di programmare qualcosa di piacevole, fatelo entro domenica e non ve ne pentirete! Giove favorevole, inoltre, vi aiuterà ad organizzare al meglio le questioni di carattere economico e ad evitare imprevisti fastidiosi. Se potete affidatevi a persone che possano agevolare il vostro recupero, specialmente se negli ultimi anni avete affrontato battaglie impegnative… in ogni caso non scoraggiatevi perché questo è il periodo migliore per fare progetti di lavoro e ottenere qualcosa in più!

Oroscopo Vergine: Dopo due giornate frenetiche finalmente vi sentite meglio! Siete un riferimento importante per tante persone ma non potete pensare di essere sempre in forma smagliante, soprattutto se qualcuno vi volta le spalle e vi delude (facendovi perdere lucidità). All’orizzonte incontri interessanti, magari già da queste 24 ore, perciò abbracciate la socialità e non perdete l’occasione! Valida soprattutto la serata, non si esclude il risveglio di una passione…

Oroscopo Bilancia: Andamento discontinuo in una giornata che parte bene ma potrebbe finire con qualche complicazione di troppo! Periodo di alti e bassi dal punto di vista fisico, in alcuni casi c’è un problema psicosomatico ad affliggervi e infastidirvi. Spesso soffrite le provocazioni e vi fate prendere dalla malinconia, dovrete farvi forza e impegnarvi a non lasciarvi condizionare da queste emozioni passeggere. Programmate un weekend tranquillo all’insegna del relax e della compagnia delle persone care!

Oroscopo Scorpione: É un periodo di dubbi d’amore: chi ha una storia intrigante non riesce a viverla come vorrebbe, altri invece non sono più convinti dei loro sentimenti per il partner o sono dubbiosi sul futuro! A metterci il carico è anche la paura di ricadere in un errore “fatale”, urge una riflessione interiore che vi aiuti a far luce su cosa vi sta succedendo. Intanto andate incontro ad un weekend di buone speranze, in cui le soddisfazioni non mancheranno e nel quale sarebbe il caso di programmare un agosto vincente (sia nei sentimenti che sul lavoro).

Oroscopo Sagittario: Ci avviciniamo ad un fine settimana promettente, è in particolare la giornata di domenica quella da vivere al meglio e in cui provare magari a recuperare un sentimento! In questo periodo si possono iniziare o completare sfide importanti, la determinazione e l’entusiasmo non vi mancano quindi gettatevi a capofitto nei progetti e sarete premiati! Attenzione solo a Giove in opposizione che vi invita a non fare il passo più lungo della gamba e a studiare le vostre reali capacità di azione! Bramate più libertà e frequentare sempre la stessa gente vi annoia…

Oroscopo Capricorno: La Luna entrerà presto nel vostro segno regalandovi vantaggi e benefici, intanto tuffatevi in un fine settimana interessante sotto ogni aspetto. É il momento in cui trionfano i rapporti veri, sia d’amore che d’amicizia, quindi curateli al meglio! Dal 25 luglio Mercurio tornerà favorevole e fa luce sulla vostra grande capacità di azione, dedicatevi a bei progetti da avviare tra agosto e settembre. La razionalità vi aiuterà a capire di quali persone circondarvi, potreste sentirvi attratti da una persona che finora è stata poco attendibile…

Oroscopo Acquario: Marte e Giove in posizioni “strane” agevolano il vostro senso di ribellione! Se ci sono cose che non vi stanno bene fatevi sentire, magari sarete accontentati prima di quanto crediate… Buon momento riguardo il lavoro, sia per chi opera in un’azienda che per i liberi professionisti che hanno tra le mani qualcosa di interessante o sono attesi da appuntamenti decisivi. In amore invece c’è un po’ di tensione, state vivendo un rapporto in maniera indolente e complicata e fareste bene a spegnere questo fuoco il prima possibile.

Oroscopo Pesci: Weekend positivo ma se vi interessa una persona, e avete organizzato un incontro per sabato, spostatelo a domenica e avrete ancor più chances di successo! Qualcuno vi critica perché mosso dall’invidia, non curatevi di questi pareri esterni e proseguite per la vostra strada… anche perché avete tante cose da fare tra rimettere in ordine la vita, sistemare alcune questioni economiche e pensare anche agli affetti. In questo caos, effettivamente, sarebbe utile staccare la spina per qualche giorno a fine luglio!