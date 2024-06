Oroscopo Paolo Fox del 19 giugno e l’almanacco del giorno

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 19 giugno e l’almanacco del giorno, tra proverbi e nati oggi.

Oroscopo Ariete: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, mercoledì è probabile che vi sveglierete stanchi e irritabili. Con questo stato d’animo fate attenzione ai rapporti con la famiglia, siate meno scontrosi e più pazienti. In serata comincerete a ritrovare un po’ di pace interiore. Potranno esserci dei blocchi, o solamente dei ritardi, da mettere in conto anche una richiesta che rimarrà insoddisfatta.

Oroscopo Toro: Venere è tornata con la sua proverbiale forza e vi darà la capacità di superare le pene d’amore che avete affrontato in passato. Da oggi in poi inizierete ad aiutare e ad essere paziente con gli altri e, come per magia, le soluzioni cominceranno ad apparire. Entrerete nella seconda metà del mese che porterà nuovi amici ed eventi interessanti dove prendere dei contatti anche di lavoro.

Oroscopo Gemelli: Questo è un momento molto proficuo per chi ha progetti da lanciare da qui a maggio. Chi si è separato potrà voltare pagina. Giove in questo segno è protettivo, fortunato e innovativo. Dovreste sfruttare queste giornate per recuperare sul piano fisico. In tutto questo, l’amore scivola in secondo piano, ma se davvero amate la persona che vi sta accanto, dovrete provare a ritagliare del tempo per stare con lei.

Oroscopo Cancro: Venere e Mercurio sono appena entrati nel segno, a questo punto potrete aspettarvi cambiamenti positivi d’ora in poi. Chiunque sia in attesa di un lavoro riceverà buone notizie. Nei prossimi giorni le stelle favoriranno i colpi di fulmine e nuovi incontri particolarmente intriganti. Ciò significa che dovete uscire e non rintanarvi in casa. Questi sono tempi buoni per i lavoratori autonomi.

Oroscopo Leone: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, con il passare del tempo, riacquistate forza ed energia. La fine di giugno aiuterà le coppie in difficoltà a ritrovare l’armonia e un modo di esprimersi migliore per comprendere meglio i bisogni dell’altra persona. Favoriti gli incontri per i single intraprendenti. Luglio è un mese molto passionale.

Oroscopo Vergine: Finalmente inizierà una nuova fase, in precedenza avere avuto vari problemi di lavoro, d’ora in poi e fino al termine del mese dovreste risolverne i problemi inerenti. Dovreste rivedere attentamente il vostro nuovo contratto di lavoro. Coloro che hanno cambiato gruppo, potranno voltare pagina e andare avanti più speditamente e serenamente.

Oroscopo Bilancia: Se avete avuto problemi in passato legati alla famiglia o alla casa, dovreste prestare più attenzione. Una quadratura di Mercurio riporterà alla luce alcuni vecchi problemi che vi faranno diventare un po’ tesi. Nei prossimi giorni si dovrebbe parlare di conti, proprietà e matrimonio. Tenetevi alla larga dalle discussioni che prendono toni accesi, solo riportando la calma si potrà ragionare senza essere impulsivi.

Oroscopo Scorpione: Tra pochi giorni sarete sostenuti da quattro pianeti: cosa significa questo in termini pratici? Dovete prepararvi a vivere eventi nuovi ed entusiasmanti, a conoscere persone che potranno essere importanti per il vostro lavoro, quindi si prevedono opportunità tra cui scegliere e accordi da firmare. Il mese di giugno si concluderà in maniera molto promettente dal punto di vista dell’amore.

Oroscopo Sagittario: I tempi difficili sono per fortuna finiti. D’ora in poi il vostro percorso prosegue in discesa. Ignora completamente le critiche che gli altri possono farti. Venere ha un aspetto positivo e potrete cominciare ad appassionarvi e nuove persone e progetti. Cercate di dimenticare chi vi ha fatto del male. Insomma, comincia una nuova fase, approfittatene.

Oroscopo Capricorno: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa seconda metà del mese imporrà di rallentare i ritmi, alcuni di voi saranno costretti a fermarsi. L’eccessivo stress e la troppa tensione vi stanno tagliando le gambe. Luglio è un mese di forza in cui riuscirete a recuperare le energie. Nel frattempo continuate a farvi scivolare addosso le provocazioni a cui vi sottopongono gli altri.

Oroscopo Acquario: Questo non è un momento favorevole per scendere a compromessi. Non lo è nemmeno per correre dei rischi. Dovete agire solo quando vi sentite sicuri. Anche se si tratta di un cambio di carriera, dovete restare nella vostra area di competenza e fare affidamento sulla vostra esperienza e capacità. Giove protegge i nuovi progetti creativi.

Oroscopo Pesci: Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, d’ora in poi arriveranno soluzioni, nuovi avvenimenti piacevoli, come degli incontri. Può nascere un diverso desiderio di ribellarsi dai vecchi condizionamenti. C’è che chiede maggiori informazioni all’azienda per sentirsi rassicurato, mentre altri rinnoveranno i contratti. Sarà difficile arrivare alla fine di giugno senza essere innamorati…

Almanacco del 19 giugno

Santo del giorno: oggi si venera San Romualdo, nacque a Ravenna nel 952 e morì a Fabriano il 19 giugno 1027. È stato un abate, eremita e fondatore italiano della Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.

Proverbio: Tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello

