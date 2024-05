Oroscopo Paolo Fox del weekend del 18 e 19 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Come andrà questo weekend? Parteciperete agli eventi in programma in città o vi prenderete una pausa per riposarvi un po’ e dedicare tempo alle persone a cui tenete di più? Vediamo come affrontare il fine settimana secondo le anticipazioni contenute nell’oroscopo 18 e 19 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: La Luna in opposizione potrebbe costringervi a rivedere un progetto o un programma, oppure risvegliare qualche piccolo fastidio fisico: cercate di mantenere la calma e tenete sempre presente che state dimostrando una grande forza, visto quanto sia stato impegnativo il mese di aprile e quanto terreno avete recuperato nonostante tutte le difficoltà. Non cadete nella rete delle provocazioni proprio adesso perché il peggio è passato, più ci si avvicina alla fine di maggio e più le cose saranno chiare. Occhio ai rapporti con Cancro, Bilancia e Capricorno.

Oroscopo Toro: Mercurio in transito in questo segno pone l’accento su alcuni conti da rivedere o sul bisogno di ottenere conferme sul lavoro, magari chiedendo aiuto a qualcuno di cui vi fidate. Tra qualche giorno Giove non sarà più nel segno quindi sta per arrivare il momento di tagliare i rami secchi, valorizzare i sentimenti più validi e risparmiare. Chi è reduce da una relazione difficile dovrà voltare pagina, andare avanti oltre le apparenze e capire come stanno davvero le cose se vuole migliorare la situazione: continuare a rimuginare senza agire non va bene!

Oroscopo Gemelli: State vivendo una vera e propria rinascita, già in questo fine settimana assaporerete emozioni positive, gioia e il buonumore che vi danno alcune situazioni di vantaggio. Rifate il punto su ciò che desiderate fare, le stelle sono propositive ma poi dovrete essere voi a rimboccarvi le maniche e scegliere una strada… l’importante sarà non fermarsi proprio ora e dar spazio alla creatività! Entro l’estate sarà possibile fare un passo importante, ragionate bene in questo weekend che favorisce idee e intuizioni speciali. É il vostro momento, andatevi a prendere ciò che volete!

Oroscopo Cancro: La Luna conflittuale può confondere i vostri pensieri, rendendoli troppo vaghi, o creare qualche disturbo nelle relazioni: non abbiate timore, sono solo momenti passeggeri e presto le cose andranno meglio… anche se in effetti non si scopre oggi che i nati sotto questo segno siano particolarmente lunatici! Non riversate sul partner le vostre preoccupazioni o perplessità perché non sarebbe giusto, prendete il weekend con le pinze e tenete a bada l’umore. C’è anche da curare un po’ di più l’alimentazione per evitare fastidi.

Oroscopo Leone: La svolta è dietro l’angolo e non resterà deluso nemmeno chi ad aprile ha avuto problemi fisici o sta aspettando da tempo una risposta positiva: l’ultima settimana di maggio vi darà quella marcia in più di cui avevate bisogno, godetevi il transito attivo di Giove, di Venere e del Sole che alimentano la voglia di riscatto e vi porteranno lontano. I disagi e i disturbi recenti stanno per essere spazzati via, ripartirete subito anche se magari vi siete dovuti fermare a lungo (o più del previsto). Farete scelte consapevoli entro fine mese!

Oroscopo Vergine: Vi avviate verso un weekend interessante con Mercurio favorevole e Giove attivo ancora per qualche giorno, anche se Saturno opposto ostacola un po’ alcune vostre scelte. Nonostante i contrattempi però, e il fatto di non poter andare d’accordo con tutti, state andando forte e fareste bene a godervi al meglio il fine settimana. Cercate soprattutto il sostegno delle persone che vi vogliono bene e vi apprezzano, è da quelle solide basi che bisogna partire sempre e comunque! Intanto razionalizzate un’idea e mettetela in pratica perché di sicuro sarà vincente!

Oroscopo Bilancia: La Luna nel segno favorisce le riflessioni d’amore, il che è necessario dopo le burrasche degli ultimi giorni; qualcuno sta addirittura pensando se continuare o meno una relazione, in ogni caso cercate di ragionare con lucidità e di non prendere decisioni impulsive o affrettate. Tra fine maggio e inizio giugno, inoltre, potrete mettere in piedi un bel progetto che vi stimola perciò date sfogo alla creatività! Non pensate troppo al passato perché scavare nei ricordi vi farebbe vivere male il presente e vi proietterebbe con lo spirito sbagliato al futuro.

Oroscopo Scorpione: Tra qualche giorno Venere non sarà più in opposizione, finalmente l’amore e i sentimenti migliori stanno per risvegliarsi anche se dovrete comunque aspettare la fine di maggio. Evitate provocazioni inutili e discussioni evitabili, così come non dovreste stare con persone che vi pungolano sempre… anche voi, dal canto vostro, non mettete troppo alla prova il partner, piuttosto stuzzicatelo se avete dei dubbi su quanto vi ami! Stelle importanti a partire dal 23 con vantaggi, idee e miglioramenti su tutti i fronti, anche il lavoro.

Oroscopo Sagittario: I buoni propositi non mancano ma vi sembra che le cose non vadano tutte per il giusto, soprattutto se avete notato che non si è parlato di voi quando era il momento giusto per farlo! In sostanza, vi state impegnando parecchio e ciò che raccogliete non vi sembra abbastanza. Chi lavora da tempo per un’azienda si aspetterebbe un riconoscimento maggiore, oppure è infastidito per un trattamento che non merita di ricevere. Mantenete la calma e non traslate queste insoddisfazioni sull’amore, anzi… continuate a corteggiare e frequentare la persona che vi piace. A fine mese alcune verità riaffioreranno!

Oroscopo Capricorno: Questo cielo vi invita alla tranquillità, in effetti avete ottime stelle per il futuro perciò anche se siete molto stressati non rovinatevi il momento! Non fate troppo in questo fine settimana (a meno che non dobbiate lavorare anche sabato e domenica) perché il weekend potrebbe rivelarsi stancante e il rischio che nascano delle divergenze c’è. Non volete avere a che fare con seccatori proprio ora che potete rallentare i ritmi e recuperare. Prudenza nei rapporti con Bilancia, Cancro, Ariete e Toro. A giugno arriveranno vittorie, preparatevi!

Oroscopo Acquario: Via libera ai nuovi progetti! La Luna favorevole agevola tutto ciò che nasce in questo periodo, unico neo è una situazione economica che non vi consente grande libertà… oppure siete alle prese con un esborso notevole o dovete pagare delle bollette salate. Cercate di mettere a posto i conti entro fine mese, così come in amore fareste bene ad esternare le vostre lamentele con discrezione! Dal 23 maggio si potrebbe anche rivalutare un amore, specie se non siete molto soddisfatti della relazione: si potrebbe anche arrivare a un compromesso, ovvero non cambiare partner ma le “regole del gioco”!

Oroscopo Pesci: Weekend tranquillo e cielo che porta in auge i desideri, finalmente la Luna non è più opposta e potete respirare un po’! A volte pensate troppo e rimuginate eccessivamente, soprattutto in amore e nelle amicizie dove non sempre “2+2 fa 4”. Il vostro carattere non prevede la superficialità ma a volte la leggerezza fa bene e vi aiuta a scalare montagne che sembrerebbero insormontabili. A fine mese si dovranno rivedere alcuni accordi e in amore ci sarà l’opportunità di chiarire ciò che non funziona. Saturno nel segno, inoltre, vi invita ad essere fermi e perentori nelle scelte e nelle parole!