Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Come andrà martedì? Le cose potrebbero prendere una buona piega ma potrebbero anche andare male o restare ferme e immutate. Non ci resta che scoprire l’andamento della giornata del 9 maggio leggendo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: quella di oggi e di domani saranno giornate molto stancanti e se non noti un’intesa con il tuo partner, sarebbe meglio rimandare tutto quanto a giovedì. Oggi potresti perdere la pazienza perché hai accumulato troppa tensione. Per chi è in cerca di un nuovo lavoro, questo è un periodo molto interessante. Sarà una giornata molto stancante nel complesso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: se hai intenzione di iniziare qualche discussione, è meglio farlo oggi. La Luna in buon aspetto ti permetterà di fare tutto quello che più ti interessa. Sul lavoro, se hai promesso qualcosa, sarebbe il caso che ora lo mantenessi. A fine giornata avrai un lieve calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: le stelle favorevoli ti faranno ritrovare la passionalità e la Luna, non essendo più opposta, ti aiuterà a parlare con più facilità. Se hai affrontato una separazione, finalmente avrai la possibilità di parlare con il tuo ex partner. Sul lavoro, sarebbe arrivato il momento di cambiare ruolo e di agire diversamente rispetto al passato. Cerca di non stressarti troppo, altrimenti il tuo fisico ne risentirà.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna in opposizione ti invita a non riaprire alcuni discorsi del passato. Sarà una giornata un po’ strana, ma tutto sommato potresti vivere qualche nuova emozione. In ambito lavorativo, se negli ultimi anni hai aperto un’attività, ora le cose vanno decisamente meglio. Oggi sarai più agitato del solito.

Oroscopo Paolo Fox Leone: le cose vanno decisamente meglio e le prossime quattro settimane saranno favorevoli ai sentimenti. Oggi ti senti molto energico, meglio così perché hai tante cose da fare. Sul lavoro, se non sei soddisfatto, sarebbe meglio accettare un compromesso perché dalla fine di questo mese tutto potrebbe essere più difficile. Dovresti fare un po’ di sport all’aria aperta, ti aiuterà a superare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna in trigono favorirà i nuovi incontri. Stai vivendo un momento molto interessante e potresti fare delle scelte importanti per il tuo futuro. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche novità che potrebbe influire sulle tue mansioni. Bene per la tua salute perché ti senti molto meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: oggi la Luna è contraria, quindi sarebbe meglio rimandare tutte le discussioni a data da destinarsi. Non è proprio il momento giusto per trovare quello che desideri. Sul lavoro potrebbe esserci qualche rallentamento, ma nel complesso le cose vanno meglio rispetto a inizio primavera. Cerca di non strapazzarti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: se già ieri hai discusso con il tuo partner, oggi sarebbe meglio che ti lasciassi scivolare le cose addosso. Hai come la sensazione che qualcuno della tua famiglia sia contro di te. La Luna favorevole ti farà avere delle buone intuizioni sul lavoro. Ultimamente hai un po’ di fastidi, ma dovresti cercare di recuperare la tua forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: finalmente Venere non è più contraria e i prossimi giorni si prospettano molto interessanti. Oggi cerca di non cadere nell’ingenuità e fai attenzione a una persona nata sotto il segno dell’Acquario. Sul lavoro inizi a sentire un po’ di ansia, dovrai affrontare una questione economica con molta determinazione. Stai vivendo in uno stato di agitazione che dovresti tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: le coppie che stanno insieme da un po’, potrebbero decidere di ufficializzare il loro rapporto. Potrebbe esserci qualche problema in famiglia da superare. Buone notizie in arrivo in ambito lavorativo, poiché la crescita è dietro l’angolo. Sei un po’ troppo stressato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: dovresti cercare di risolvere un problema del passato, fai attenzione ad alcune persone nate sotto il segno del Toro o dello Scorpione e cerca di agire sempre con prudenza. Sul lavoro le cose non vanno molto bene, hai sensazioni negative e qualcuno potrebbe essere contro di te. Dovresti evitare le diete fai date e magari consultare un professionista.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: in questo periodo molti pianeti sono a tuo favore, quindi se sei single potresti approfittarne per fare degli incontri interessanti. Stai vivendo delle sensazioni molto positive. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle nuove proposte e tu potresti fare la scelta giusta, grazie al tuo istinto. Ultimamente ti sei lasciato un po’ troppo andare, hai bisogno di recuperare le tue energie.