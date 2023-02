Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Giovedì è alle porte, inizia la seconda parte della settimana e anche in questa fredda giornata non mancano le previsioni di Paolo Fox. Ecco il suo nuovo oroscopo del giorno del 9 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Con Marte nel segno vi sentite spavaldi e avete voglia di fare nuove conquiste. Potreste dover fare delle scelte importanti a lavoro, scegliete con cura.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Le storie che stanno nascendo adesso promettono molto bene, anche la situazione a lavoro è interessante. Nuove opportunità in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Cerca di evitare le decisioni drastiche, sai che alla fine ti penti sempre. Opta per una via più moderata. Sul lavoro è il momento giusto per iniziare nuovi progetti, coraggio!

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: La Luna è contraria, potrebbe arrivare un litigio con una persona a cui vuoi molto bene. Il lavoro non ti sta dando le soddisfazioni che vorresti, ma nel mese di marzo tutto potrebbe cambiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Attenzione ai rapporti con le persone nate sotto il segno dello scorpione, ma anche a quelle del leone. Cerca di evitare i conflitti. Sul lavoro qualche progetto ti ha deluso, ma non demordere, tutto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Le coppie sono un po’ in crisi anche a causa delle stelle contrarie. Attenzione ai problemi economici che possono creare tensioni. A lavoro non farti intimorire, se hai qualche richiesta da fare, falla!

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: La Luna nel segno regala energia positiva, chi è in una coppia stabile da molto tempo può pensare di progettare il futuro. Cerca nuovi soluzioni, nel fine settimana arriveranno intuizioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: Le stelle sono dalla vostra parte, se volete chiarire dei vecchi rancori, questo è il momento giusto per farlo. Stai alla larga da Acquario e Leone, siete incompatibili.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: La giornata potrebbe essere un po’ difficile a causa del sovraccarico emotivo, ma cerca di rilassarti. Porta avanti i tuoi progetti con costanza e determinazione, le soddisfazioni sono dietro l’angolo e stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Potresti imbatterti in situazioni difficili, attenzione alle persone nate sotto il segno del Cancro, potreste avere delle brutte sorprese. Senti di aver bisogno di rallentare un po’, non preoccuparti, è normale non riuscire a gestire tutto da solo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: Potrebbe essere un buon momento per vivere una nuova storia, se ve la sentite. Grandi novità nel tuo settore lavorativo, non lasciarti fuorviare da chi vuole solo fregarti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Per chi sta cercando l’amore, potrebbe immettersi sul vostro cammino una persona del segno del capricorno o dello scorpione e farvi perdere la testa. Ti aspettano grandi scelte a lavoro.