Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Le ultime previsioni astrali di Paolo Fox ci mostrano in anteprima l’andamento della giornata di mercoledì 9 agosto. Cosa dicono le stelle? Non ci resta che scoprirlo leggendo il nuovo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Mattinata così e così, pomeriggio migliore. Con queste stelle è possibile revisionare progetti e valutare nuove opportunità che potranno essere colte al volo. Agosto è un mese di riferimento per cominciare a pensare a un autunno di successo. Per questo motivo, chi ha avuto una crisi può uscirne e per tutti ci saranno maggiori possibilità in amore. Quelli che hanno rimandato la decisione di ufficializzare un legame amoroso, adesso sono più decisi, mentre i single si lasciano andare con più tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna si trova nel segno del Toro al mattino. Questa giornata potrebbe divenire giusta per presentare il conto se qualcosa è andato storto in passato. Lavoro da riorganizzare, da circa due mesi tutto è cambiato; attendi una risposta o una ripartenza che arriverà da settembre, in particolare dopo il 12. Alcune situazioni sono cambiate, alcuni progetti subiscono variazioni all’improvviso. In amore, alcune coppie sono in bilico, in pensiero per spese inerenti la casa o fatte di recente.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna entrerà nel tuo segno, così se qualcosa non è andato bene si potrà rimediare al danno. Questo è un periodo di intrighi d’amore. Attenzione se sei già legato perché potrebbero venirti in mente idee particolari, ti sentirai attratto dalla trasgressione. L’unico problema in amore può nascere se hai a che fare con persone Ariete, Capricorno o Pesci, questi segni hanno la testa altrove in questi giorni. Lavorativamente parlando, non mancano le conferme, ma ci sono stati momenti difficili da gestire. Cautela se hai un ruolo di comando o dove fare delle scelte importanti.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se c’è un ex con cui hai discusso e hai avuto problemi d’amore tra oggi e domani non rivangare il passato. C’è anche qualche conto da pagare. Evita di cedere alle arrabbiature o al nervosismo. Due giornate interessanti saranno quelle del weekend (12-13), la Luna nel tuo segno ti consentirà di vivere i sentimenti in modo più coinvolgente. Non è un periodo negativo, ma ci sono giornate che potranno metterti a disagio, a volte ti sembra di non avere concluso molto o di dover lottare contro i mulini a vento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Se ti invitano ad andare fuori per i prossimi giorni, accetta. Se sei già in vacanza queste giornate sono utili per l’amore. Invece, portano dubbi il lavoro e lo studio. La dissonanza di Giove potrebbe rivelarsi con un obbligo familiare da portare avanti, situazioni personali difficili da gestire, scelte da fare entro settembre. È importante non mettersi contro i capi adesso. Alcuni hanno avuto discussioni in primavera, una riconferma non è data per scontata. Tuttavia, alla fine avrai ciò che desideri. In amore gli incontri sono più facili per chi si muove in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se devi incontrare una persona che ti piace domenica sarà la giornata ideale. Le emozioni che nascono in questi giorni possono lasciare senza fiato, addirittura anche i cuori solitari o separati possono vivere nuove sensazioni. Se insisti a desiderare una persona che si è allontanata rifletti bene su ciò che stai facendo. Anche se sei una persona prudente, il futuro potrebbe essere più positivo del passato. Tempo fa hai avuto la netta sensazione che tutto dovesse crollarti addosso, e invece ora con un briciolo di diplomazia hai capito che puoi tranquillamente reggere alla pressione del periodo senza subire ripercussioni negative.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: È un periodo confuso e impegnativo, ma la prima parte dell’anno è stata più pesante. Oggi e domani la situazione subirà un miglioramento, se ci sono problemi nella coppia sarebbe il caso di parlarne al più tardi entro venerdì. Hai voglia di reagire con forza alle preoccupazioni che il destino ha portato di recente, assieme a qualche chiusura, addirittura per qualcuno c’è stato un problema fisico. Decisioni importanti, sei davvero pronto o dici sì per non deludere qualcuno? I liberi professionisti hanno nuove mete da inseguire e raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Anche se tenti di evitare qualche difficoltà, è possibile che da ieri tu viva in uno stato di tensione. Alcuni problemi riguardano la famiglia, altri il lavoro dove devi dimostrare quanto vali, superando prove particolarmente pesanti. Il problema è che avrai a che fare con rompiscatole, appuntamenti che saltano, piccole distrazioni. Nulla di grave, ma se trasporti questi problemi di lavoro in amore c’è il rischio di vivere qualche difficoltà col partner. Devi essere doppiamente prudente se hai a che fare con un Acquario e con una persona nata sotto il segno del Toro.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: L’amore può nascere quando meno te l’aspetti, con una persona nata in un’altra città, un incontro occasionale può colpirti. Sfrutta questo periodo che avrà il potere di portarti lontano da preoccupazioni. Se stai troppo chiuso in casa, cerca di uscire per avere la possibilità di incontrare quanta più gente possibile. La stagione estiva è sempre la migliore per fare nuove conoscenze e mettersi in gioco. Anche le persone che hanno superato una certa età possono decidere di fare qualcosa di diverso. C’è solo un momento di stanchezza nella seconda parte della giornata, la serata potrebbe essere nervosa e non conviene fare scelte azzardate con la Luna opposta.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Continua l’ondata buona che ti porterà lontano, molti entro novembre avranno modo di cominciare un nuovo lavoro o finalmente avranno la possibilità di realizzare un’idea. C’è chi sostituirà una persona in un lavoro o avrà un’occasione di recuperare un’attività, in qualche caso di famiglia. Il Capricorno è un segno pronto a lavorare purché creda in un progetto, segue solo le passioni, mai le imposizioni! Chi ha chiuso una storia per adesso non pensa a rimettersi in gioco, mentre chi è già sposato o legato non avendo troppe preoccupazioni si sta dedicando con fervore al raggiungimento di una meta professionale. Chi vuole legalizzare o ufficializzare una storia comunque avrà un autunno di rilievo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Già ieri potresti aver vissuto qualche piccola tensione. Premi perché vorresti sapere già cosa fare per l’autunno, ma se sei un libero professionista i pensieri sono confusi. Da una parte vorresti fare cose diverse, dall’altra temi che lanciarti senza rete possa diventare pericoloso. Il pomeriggio andrà meglio. Chi rinnova contratti di anno in anno si è sentito messo da parte, già da tempo ha rinunciato a una conferma pur di fare ciò che desidera. I sentimenti nati da tempo non variano, ma all’interno delle storie cui subentra la monotonia sarà opportuno fare scelte creative, liberare mente e cuore senza problemi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In caso di incontri di lavoro, decisioni che riguardano l’autunno, fai le cose con calma e prediligi la prima parte di questa giornata per decidere. Occasioni fuori, lavori possono essere offerti in altre città o in condizioni diverse rispetto al passato. Devi avere il coraggio di rinnovare la tua vita, reagire se sei scontento. È un periodo che porta anche eventi a sorpresa, cambi di ruolo e rinnovi, persino il recupero di progetti bloccati anni fa. Spesso quando si ha un cielo valido è il destino che aiuta. Ecco perché chiudersi potrebbe rappresentare un errore, ancora di più essere diffidenti.