Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Ed eccoci finalmente al fine settimana: sabato ci aspetta per regalarci una giornata in cui ci si potrà finalmente rilassare ma anche sbrigare cose in sospeso. Tuttavia non è detto che tutto procederà per il verso giusto. Non ci resta che scoprire come andrà secondo l’ultimo oroscopo di Paolo Fox dell’8 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo mese è molto importante per i sentimenti, chi si sposa adesso avrà un matrimonio fortunato e per chi desidera avere dei figli, questo è un periodo molto fertile. Tutto quello che nasce oggi sarà positivo. Sul lavoro si risolveranno i problemi nati nei giorni scorsi, inoltre arriveranno delle buone proposte, ma non devi accettare tutto, sii selettivo. Buone notizie anche per la tua salute, stai avendo un netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere è ancora dissonante e porta con sé qualche dubbio anche relativo alla casa e alle decisioni importanti da prendere. Le coppie solide hanno perso troppo tempo a parlare di questioni legate al denaro, è arrivato il momento di recuperare un po’ di intimità! In campo lavorativo ci saranno delle situazioni intriganti. Fisicamente ti senti meglio rispetto a ieri.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi sei un po’ stanco, ma questo non influirà sul fatto che tu possa fare degli incontri con persone che potrebbero cambiare radicalmente la tua vita. Saturno è contrario, dovresti rivedere qualcosa sui metodi di lavoro e potresti fare anche delle nuove scelte, ma sii cauto nei giudizi. A fine giornata avrai un recupero delle energie.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: la Luna favorevole ti darà tanta energia e ti farà essere più disponibile. Se devi dire una cosa molto importante al tuo partner, fallo oggi e non aspettare domani. Sul lavoro dovrai affrontare qualche discussione, ma alla fine ne uscirai vincente. Non arrabbiarti troppo, concentrati nel portare avanti tutti i progetti positivi. Le cure che comincerai oggi sono favorite.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se qualcosa non va nel tuo rapporto di coppia, sarebbe il caso di parlarne. Quella di domani sarà una giornata favorevole ai sentimenti. Ti consiglio di evitare scontri diretti con una persona nata sotto il segno dell’Acquario. Sul lavoro dovrai sistemare alcuni conti che erano rimasti in sospeso da un po’. Sarà una serata di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi ti senti molto impaziente, stanco e privo di energie, questo potrebbe compromettere il tuo rapporto di coppia. In campo lavorativo ti consiglio di essere prudente, in ogni caso un po’ di relax non ti farebbe male. A fine giornata avrai un calo fisico.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: la monotonia non fa proprio per te, se stai vivendo una storia d’amore da molto tempo, potresti sentire l’esigenza di guardarti attorno. Chi vive una storia d’amore molto importante, potrebbe anche lasciarsi andare a qualcosa di trasgressivo con il suo partner. Sul lavoro si prospetta una giornata molto interessante, quindi gioca tutte le carte che hai a disposizione oggi perché da domani ci sarà un lieve calo. In serata avrai dei piccoli fastidi.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: cerca di passare più tempo possibile con la persona che ami, avete un sacco di cose da recuperare! È tornata la capacità di azione e oggi ti senti molto comprensivo, quindi evita di prendere ogni cosa di petto. Sul lavoro non pensare in maniera negativa, le stelle porteranno dei cambiamenti negli accordi e nei contratti. Le cure che comincerai oggi sono favorite, ma fatti sempre seguire da uno specialista.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: ti consiglio di tenere a bada la tua agitazione e di lasciarti scivolare le cose addosso. I problemi che stai vivendo in questo momento non dipendono da te ed è per questo che sei ancora più arrabbiato. Sul lavoro sei un po’ confuso, meglio rimandare i tuoi impegni alla prossima settimana. Con tutte le cose che hai da fare, arriverai a fine giornata esausto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: se devi affrontare un argomento un po’ spinoso con il tuo partner meglio farlo oggi, non rimandare a domani. In questa giornata avrai tante soddisfazioni e ti senti pronto ad affrontare i problemi. Sul lavoro sarà una giornata facile, ma non abbassare la guardia perché da domani potrebbe tornare qualche complicazione. Ultimamente non riesci a dormire bene perché pensi a tutte le cose che dovrai affrontare il giorno dopo, cerca di rilassarti e vedrai che riuscirai a riposare meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi potresti far riavvicinare a te una persona che hai allontanato non molto tempo fa. Questa potrebbe essere la tua giornata fortunata, infatti potresti ricevere una bella proposta da un tuo amico. Anche sul lavoro arriveranno delle piccole soddisfazioni, ma ricorda che i problemi che ci sono stati ultimamente li hai causati tu. Qualcosa ti mette un po’ in soggezione.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venere è neutrale con il tuo segno, le storie d’amore nate da qualche mese hanno dei picchi di passionalità. Hai deciso di portare avanti solo i rapporti che contano e di tagliare i ponti con le persone che non ritieni più importanti. Sul lavoro finalmente torna la positività, ma non metterti contro qualcuno che potrebbe aiutarti in futuro. Ultimamente non riesci a dormire bene a causa dell’ansia e dell’agitazione.