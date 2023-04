Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta come andrà la giornata della vigilia di Pasqua e lo fa nel suo ultimo oroscopo del giorno dell’8 aprile.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: grazie alle stelle disponibili le relazioni appena nate possono decollare. Cerca di incontrare persone nuove e fare qualcosa di piacevole. Sul lavoro non farti prendere troppo dall’ansia, non avere la smania di fare sempre troppe cose insieme, altrimenti vai fuori strada. Chi ha un’attività in proprio avrà degli sviluppi. Oggi giornata migliore rispetto a quella di ieri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: dovresti superare le crisi del passato con un bel viaggio. Chi vive una storia clandestina o ufficiale tra pochi giorni avrà notizie della sua “primula rossa”. Sta arrivando un periodo migliore, infatti sei più sereno e hai già in mente un cambiamento. Se devi fare delle richieste sul lavoro, falle tra aprile e maggio perché arriveranno delle risposte. In questo momento sei più forte.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: oggi hai da ridire su tutto, potresti anche mettere in crisi un rapporto a causa di un’affermazione banale. Sii prudente perché in famiglia potrebbero esserci delle discussioni. Non è un buon momento lavorativo per te perché sei affaticato, nervoso e ti senti inconcludente. Evita contrasti e non affaticarti troppo. Stasera sarai molto stanco quindi non programmare incontri impegnativi.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: potrebbero esserci dei piccoli problemi nella tua relazione, affrontali con cura per evitare discussioni. In questo momento non ti va tanto di stare insieme agli altri. Sul lavoro non hai voglia di risolvere problemi causati da altre persone. Da maggio partiranno le speranze più ambiziose. Avrai dei piccoli fastidi da tenere sotto controllo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: i problemi d’amore sono dovuti alla lontananza fisica o mentale. questo sarà un fine settimana all’insegna dello stress. Chi lavora a chiamata, gli artigiani e gli operai edili devono rimettere a posto i conti, aprile è un mese favorevole. Fermati ogni tanto!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: oggi potresti fare degli incontri piacevoli, soprattutto se sei single. Se c’è un clima giocoso stai al gioco. Sul lavoro tra oggi e domani potresti avere qualche incontro che ti regalerà un momento di serenità. Il ponte pasquale ti aiuterà a stare meglio.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: le coppie sposate potrebbero pensare ad un figlio oppure a cambiare casa. Per molti del vostro segno entro 4 mesi la vita cambierà. Potrebbero nascere nuovi amori. Sul lavoro potresti vivere un momento di profonda crisi che durerà fino alla fine del mese. Non farti condizionare troppo dai pensieri negativi e non deprimerti inutilmente.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: tra oggi e domani devi chiarire tutti i dubbi che riguardano i tuoi sentimenti. Potresti avere degli incontri trasgressivi e occasionali. Frequenta posti dove è più facile incontrare nuove persone. Avrai una domenica positiva. Sul lavoro potrebbe arrivare la conferma che aspettavi, ma sarebbe meglio concludere tutte le trattative entro la fine del mese. Questo week end avrai una buona energia che ti aiuterà a superare la stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: momento di importanti decisioni e cambiamenti radicali, qualcosa sta cambiando dentro di te. Tutto quello che nasce o finisce in questi giorni potrebbe cambiare la tua vita. Pensa alle tue esigenze e vivi senza paura. Questo è un momento positivo per il lavoro perché la tua lucidità favorirà le decisioni. Ci saranno dei nuovi accordi prima dell’11 maggio. Cerca di non innervosirti troppo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: chi ha chiuso una storia d’amore negli ultimi otto mesi deve recuperare la fiducia nei sentimenti. Non stai vivendo un bel periodo, ma la determinazione e la testardaggine ti aiuteranno. Sei molto pensieroso a causa di questioni legali o burocratiche, ma non disperare perché da maggio si risolverà tutto. Se riposi di più, tutto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: in questo week end dovresti recuperare un po’ di pazienza che sarà indispensabile nei rapporti con quelli nati sotto il segno del Toro e del Leone. Il cielo porta molti stimoli soprattutto per chi ha deciso di cambiare lavoro, ma non affidarti alla fantasia, devi essere concreto. Sul lavoro fai attenzione alle sperimentazioni azzardate, non lasciare il certo per l’incerto. Sei una persona attiva, ma oggi potresti accusare un po’ di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna in buon aspetto ti permetterà di chiarire delle questioni in sospeso. La tua sincerità potrebbe costarti cara perché proprio oggi hai intenzione di dire tutto. Bene per il lavoro perché potresti avere una promozione, ma potrebbero esserci anche delle discussioni. Oggi avrai un lieve malessere.