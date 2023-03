Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 marzo 2023: le previsioni segno per segno

Dai segni pieni di energia a quelli che avranno situazioni meno definite o spiacevoli: ecco il nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox. L’astrologo svela come andrà la giornata di martedì 7 marzo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Avrai ottimi rapporti con leone e sagittario, forse una persona di questo segno nella tua vita potrebbe diventare il tuo nuovo amore. Hai bisogno di più riposo, ma non fermarti con i tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Sono giornate molto interessanti, soprattutto per le nuove storie d’amore. A lavoro dovete buttarvi di più e mettervi in gioco. In arrivo delle spese impreviste.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: La Luna è dissonante, vi sentite pieni di energia, ma è necessario non esagerare. A lavoro dovrete dare delle risposte. Riflettete bene sul percorso di vita che volete fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Le stelle sono dalla tua parte fino a domani mattina, puoi approfittarne per risolvere qualcosa che non ti sta più bene. Attenzione ai legami con capricorno e Ariete. Sii paziente in questi giorni, le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: La situazione sentimentale è ballerina per alcuni e le storie che non vanno più devono essere chiuse. La stanchezza oggi si farà sentire e la giornata di lavoro sarà pesante. Devi prenderti le tue responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: In questi giorni potrebbe finire qualche storia di lunga data. Non preoccuparti, servirà un po’ di tempo per recuperare, ma arriveranno sorprese meravigliose da fine giugno. Attenzione, però, a non mettere in discussione amori di lunga data per una storiella. A lavoro dovrai fare una scelta.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Con una persona del segno della Vergine sta nascendo un rapporto interessante. Ti senti tenace e positivo grazie all’aiuto di Giove. A lavoro le tue capacità vengono apprezzate più del solito, si vede che stai facendo progressi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: C’è un po’ di agitazione nell’aria, forse hai bisogno di una pausa e di un po’ di buon riposo. In amore oggi potrebbe nascere un grande litigio per questioni rimaste in sospeso che si sono accumulate nel tempo. Evita gli scontri a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: Ti senti un po’ stanca e hai scoperto che una persona a cui volevi molto bene ti sta prendendo in giro. Prendi le giuste distanze dalle persone che non ti fanno del bene. Giove è favorevole fino agli inizi di maggio. Sul lavoro arriverà qualche difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: Le prossime giornate saranno di confronto, cerca di far attenzione alle parole che usi per non ferire le altre persone. Hai delle amicizie molto preziose attorno a te, dedicagli la giusta cura. Attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: La giornata di oggi andrà meglio di ieri perché stai ritrovando il tuo equilibrio. Hai le idee più chiare e hai allentato la tensione che ti portavi dietro da settimane. Sul lavoro avrai nuovi incarichi e forse anche un viaggio di lavoro inatteso. Cerca di mantenere a bada l’autocritica.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: Nelle prossime settimane della tua vita alcune cose procederanno molto lentamente, devi avere pazienza. Arriverà una proposta particolare, prenditi il tempo che ti serve per una buona riflessione. In amore hai bisogno di buttarti e avere più coraggio.