Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Finalmente è arrivato venerdì, la settimana lavorativa si conclude per la maggior parte delle persone. E come andrà la vigilia del weekend? Non ci resta che scoprirlo con l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox del 7 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi ti libererai di un peso. Se ti trovi in una relazione stabile, farai dei progetti in grande stile e Venere sarà tua amica fino al mese di ottobre. Se sei single, questo è il momento giusto per trovare un nuovo amore, le stelle sono dalla tua parte. Se lavorai nel campo del turismo o sei un libero professionista, nonostante la crisi potrai recuperare. Bene per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: si prospetta una giornata discreta, l’amore può ritrovare la forza solo se non penserai più al passato. Sul lavoro, presto riuscirai a superare qualche piccola incertezza anche se ci sono dei problemi legati al denaro e alcuni ritardi nei pagamenti. Cerca di rilassarti un po’, sei troppo ansioso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: questo per te è un periodo molto favorevole, se hai un problema con il tuo partner è meglio parlarne entro oggi. È una giornata fruttuosa, non rimandare niente a domani. Sul lavoro devi velocizzare un po’ i tempi, ma se devi fare delle scelte importanti, riflettici bene. In serata sarai molto stanco.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: le stelle sono favorevoli ai sentimenti, solamente domenica sarà una giornata sottotono. Approfitta di questo periodo positivo per far valere le ragioni del tuo cuore. In campo lavorativo, se vuoi rimetterti in gioco ci saranno molte occasioni per te, inoltre potresti ricevere una conferma. Nel complesso questa è una giornata di recupero.

Oroscopo Paolo Fox Leone: evita scontri nel tuo rapporto di coppia e ormai se non provi più interesse per la persona che hai accanto, volta pagina senza pensarci troppo. Non sei una persona che ama litigare, eppure oggi qualcuno potrebbe farti perdere le staffe. Sul lavoro si prospetta un periodo tranquillo, qualcuno potrebbe essere contro di te solo a causa di pregiudizi. Passerai una serata sottotono.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: c’è qualche problema di coppia, ma ti consiglio di non tirare in ballo cose del passato altrimenti una piccola discussione rischia di trasformarsi in un putiferio. Sul lavoro limitati a svolgere le tue mansioni, oggi non sei particolarmente attento, sei un po’ strano. A fine giornata sarai molto teso, cerca di rilassarti un po’.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: se devi parlare di qualcosa che è rimasto in sospeso con il tuo partner, fallo entro domani. Sei molto agitato perché vuoi risolvere tutti i problemi del passato. Sul lavoro fai le cose con calma e ti consiglio di pesare bene le parole. Per quanto riguarda la tua salute, fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: è un po’ difficile recuperare l’intimità che hai perso con il tuo partner nel corso delle ultime settimane. In questa giornata ti consiglio di essere prudente. Hai voglia di scappare e di andare lontano, ma non sai nemmeno tu dove. Finalmente domani finirà la fase complicata sul lavoro e qualcosa inizierà a muoversi. Fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: oggi ci sarà un cambio di programma, mi raccomando, cerca di mantenere la calma. Se sei in crisi con il tuo partner, ti consiglio di non cedere alle provocazioni. Sei un po’ agitato, dovresti scaricare la tensione facendo una bella passeggiata all’aria aperta. Sul lavoro ci saranno delle discussioni a causa di persone che non fanno il loro dovere. Sei molto distratto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: oggi è la giornata giusta per riallacciare un rapporto sentimentale. Se sei single e hai voglia di innamorarti, guardati attorno! Se invece hai affrontato da poco una separazione, potrai tornare a sorridere di nuovo vivendo delle emozioni molto intense. In campo lavorativo il Sole è in opposizione e parla di alcuni avversari da controllare, ma è molto difficile che qualcuno riesca a fare meglio di te. Ti senti meglio perché sei meno agitato.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: oggi potresti alimentare delle polemiche nei confronti di una persona che non ritieni sincera. Ti senti meglio e hai tanta voglia di rimetterti in gioco. Sul lavoro finalmente torna un po’ di stabilità e hai anche più voglia di lavorare. Valuta bene le nuove collaborazioni. Rallenta, fai le cose troppo di corsa.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna è nel tuo segno e porterà qualche emozione in più. Cerca di mantenere la calma in ogni situazione, vedrai che i vantaggi saranno migliori. Sul lavoro ti arrabbierai a causa della disorganizzazione di qualcuno che non ascolta i tuoi consigli. Prenditi più cura del tuo fisico, sei un po’ fuori forma.