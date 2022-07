Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Paolo Fox è pronto con il suo nuovo oroscopo del giorno di giovedì 7 luglio 2022. Tante novità, segno per segno, per amore, lavoro, fortuna, amicizia e molto altro. Vediamo cosa ci riserva questa nuova giornata.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Dovresti iniziare a giocare tutte le carte che hai così da capire cos’è meglio per te. A lavoro prova a focalizzarti su uno obiettivo senza perderti nella confusione dei tuoi pensieri.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Non avere paura se in questo periodo ti senti poco motivato. A volte prendersi una pausa da tutto non è per forza una nota negativa. Sul lavoro avrai nuove possibilità.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Stai mettendo in dubbio tutte le cose che ti circondando e per questo il tuo partner si sta preoccupando. Cerca di stargli vicino. Il lavoro sta diventando troppo pesante, prenditi una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sarai più fortunato la prossima settimana. Goditi questi giorni per pensare e per rimetterti in sesto. Sul lavoro renditi meno disponibile e fatti rispettare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore non sempre va come deve andare ma non devi abbatterti. Hai accanto persone che ti sostengono in ogni momento. Sul lavoro potresti puntare più in alto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna oggi è dalla tua parte, approfittane per fare qualcosa che di solito non hai il coraggio di fare. Segui l’istinto anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Trova il tuo equilibrio che ti contraddistingue e lascia stare i tuoi pensieri. Questo weekend potresti avere delle grosse sorprese anche a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Forse devi smettere di cercare l’amore e concentrarti di più su te stesso. Solo così riuscirai ad attirare qualcun altro. A lavoro sei molto concentrato e questo ti porterà dei buoni risultati.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La tua vita sta per cambiare e sei un po’ agitato. Cerca di non stressare anche il tuo partner perché vuole solo aiutarti. Tra un po’ di giorni potrai prenderti una pausa da lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La tua determinazione a stare bene è importante. Non perdere fiducia in quello che senti e affidati a ciò che ti dicono le stelle: oggi segui il tuo istinto.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Tra lavoro e impegni stai un po’ trascurando il tuo partner. Cerca di non metterlo troppo da parte, potrebbe risentirne.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Anche se sei in uno stato confusionale, vedrai che presto tutte le domande avranno una risposta. Continua a crederci e non mollare mai.