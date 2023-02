Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Come andrà la giornata del 7 febbraio? Quali saranno i segni fortunati del martedì? Cosa fare e cosa non fare? Scopriamolo insieme leggendo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: qualcosa bolle in pentola per i sentimenti, ma non sapete bene cosa. Il lavoro procede piatto, prima della buona stagione non ci saranno grosse soddisfazioni. Tenete duro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: l’amore è come un diesel, va a rilento per voi, con la primavera però farete nuovi incontri. I colleghi vi stimano e vi apprezzano sul lavoro, cercate di non deluderli oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: c’è aria di cambiamento, e una nuova ventata di desiderio potrebbe finalmente coinvolgervi. Il buon umore non vi manca sul lavoro, i vostri colleghi apprezzano molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: avete un po’ messo da parte l’amore, forse troppi impegni dal punto di vista professionale. Il lavoro, infatti, vi prende troppo, dovete cercare di staccare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: ci vuole attenzione in tutto, anche per i sentimenti, non lasciateli andar via. Sul fronte professionale, cambio di idee e strategie in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: le cose sembrano andare per il verso giusto, voi non dovete far altro che accompagnarle. Il lavoro procede bene, ma forse non siete soddisfatti al cento per cento.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: giornata molto positiva e favorevole per poter recuperare qualcosa sul fronte dei sentimenti. Valutate nuove proposte e non vi chiudere in voi stessi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: oggi dovete lasciar perdere ogni discussione con il partner, rimandate al fine settimana. Sul lavoro da non sottovalutare le nuove collaborazioni che ci sono in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: se siete attratti da una persona, allora dovreste fare qualcosa in più per avvicinarla. In questi giorni, grandi consensi per le vostre idee sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: se ci sono problemi, sarà facile esprimere le vostre reticenze, fatelo con il cuore aperto. Sul lavoro grandi soddisfazioni in vista, ma non prima di maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: è un momento questo in cui bisogna fare molta chiarezza sui sentimenti. Giove è in aspetto buono, il lavoro ne gioverà in questa settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: se c’è un nuovo amore, o un incontro fortunato, rallentate: la luna è in opposizione. Per qualcuno ci saranno novità importanti sul lavoro, è il vostro giorno.