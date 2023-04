Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Le stelle ci svelano in anteprima come andrà la giornata di venerdì. Ecco tutto quello che c’è da sapere nell’ultimo oroscopo del giorno del 7 aprile di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: questo pomeriggio chiarirai alcune incomprensioni. A partire dal giorno 11 Venere sarà dalla tua parte, quindi accetta tutte le proposte in arrivo. La tua motivazione ti fa affrontare le cose con più chiarezza. Buone notizie per chi lavora in proprio perché potrebbero arrivare delle nuove proposte. Cerca di controllare la tua emotività.

Oroscopo Paolo Fox Toro: la tua impulsività potrebbe causarti dei guai quindi fai attenzione alle parole. La Luna opposta ti causa molto nervosismo e prendi fuoco con poco. Buone notizie per le imprese perché dalla seconda metà del mese ci saranno dei risvolti positivi. Devi recuperare le energie, quindi non fare le ore piccole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: la mattina è positiva, ma nel pomeriggio potresti avere un malinteso con qualcuno. Fatti scivolare le cose addosso e non prendertela se le cose non vanno come vorresti. Cerca di non affaticarti troppo sul lavoro altrimenti potresti commettere un errore di distrazione. Riposa di più, ne hai bisogno!

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: stasera sarai molto stanco e nervoso quindi evita le polemiche. Il cielo è favorevole, ma sul lavoro potresti discutere con qualcuno a causa di un pagamento relativo ad una fattura. Questa sera sarai molto svogliato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: non lasciare che il tuo passato influenzi il tuo presente. Dovresti andare alla ricerca di novità. Entro i primi del mese di maggio dovrai fare una scelta lavorativa, inizia a pensare ad un possibile cambiamento. Oggi ti sentirai un po’ stanco.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: a volte non tutti i mali vengono per nuocere e alcune separazioni non saranno poi così sofferte. La tua paura di creare conflitti con altre persone non ti fa emergere del tutto. Buone notizie sul lavoro perché ci sono dei nuovi progetti. La tua salute sta migliorando.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: vivi il tuo amore senza pensare troppo al futuro anche se in passato hai sofferto. In casa potrebbe esserci qualche discussione. Per le persone di una certa età questo è il momento giusto per pensare alla pensione, ma le risposte importanti arriveranno tra due mesi. Riposa un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: problemi di carattere economico hanno portato una piccola crisi in alcune coppie. Fortunatamente sei più positivo e non sei più nervoso. Avrai un riconoscimento sul lavoro grazie alla Luna nel tuo segno. Riposa di più, ne hi bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sei molto stressato a causa di una storia agitata, ma alla fine dirai ciò che pensi. Chi è single dovrebbe frequentare posti nuovi per incontrare nuove persone. Potresti tentare la sorte sul lavoro, ma sii sempre saggio. Fai attenzione ai colpi d’aria per la tua salute.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: chi ha avuto una discussione non deve agire d’impulso, aspetta questo pomeriggio se devi prendere delle decisioni. Un ritardo sul lavoro ti farà essere agitato, ma non è colpa tua, fai sempre le cose da solo. Grazie alla tua determinazione riuscirai a farcela. Dovresti controllare lo stato dei tuoi denti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le coppie potrebbero avere qualche problema nel fine settimana, ma vedi di chiarire tutto entro domenica. Buone notizie sul lavoro perché i progetti a lungo termine stanno andando meglio e tra poche settimane potresti sottoscrivere un accordo. Non concederti troppi stravizi stasera.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: emozioni sincere nell’aria. Chi ha sofferto per amore in passato, ora dovrebbe concedersi un’altra possibilità, anche se non ti fidi più di chi ti ha mentito. In ambito lavorativo discuterai con un amico, ma supera inutili polemiche. Stai vivendo un momento di tranquillità.