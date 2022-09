Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 settembre 2022: le previsioni segno per segno

In vista di martedì 6 settembre, rivediamo insieme l’oroscopo del giorno di Paolo Fox. Il noto astrologo e personaggio televisivo ha formulato le sue ultime previsioni astrali dall’ariete ai pesci.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: partiamo dall’Ariete. È in arrivo un novilunio che porta con sé nervosismo. Rifletti bene sul lavoro su quello che c’è da fare. Libera la tua voglia di fare nuove amicizie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questa giornata va affrontata con grande energia. Attenzione però alle dispute con qualche ex e a non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: c’è necessità di cambiare aria ma non è facile perché ti senti agitato ultimamente. Se desideri acquistare qualcosa le prossime 48 ore saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: passiamo alla seconda terzina di segni. Per il cancro la Luna è ancora opposta in questa giornata. Sul lavoro non tutti i cambiamenti che sono arrivati sono stati graditi. Cura di più il tuo stomaco.

Oroscopo Paolo Fox Leone: se devi chiarire qualcosa meglio farlo subito, non aspettare domani. Lavoro: anche se cambieranno alcune collaborazioni i rapporti rimarranno ugualmente importanti.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere è entrata nel segno dunque si profila un momento favorevole. La salute migliora, relazioni ed emozioni in recupero.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: arriviamo così alla Bilancia. Cosa riserverà questo martedì per i nati sotto questo segno? La giornata dovrà essere vissuta all’insegna della prudenza. Prenditi tempo per te stesso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: i single possono sfruttare questa giornata per farsi avanti. Se hai ricevuto promesse sul lavoro potrebbero essere mantenute ma in ritardo. Complessivamente ti senti un po’ giù.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: verso metà settimana è atteso un miglioramento. Fai attenzione a non alimentare polemiche. Se sei un lavoratore dipendente conta fino a dieci prima di discutere con il tuo capo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: contrasti all’orizzonte ma si tratta di vecchie situazioni che vengono al pettine. Tieni sotto controllo il nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: veniamo all’Acquario. Alcuni problemi di soldi potrebbero risolversi in questi giorni. Dal punto di vista della salute sei meno ansioso.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: chiudiamo con i nati sotto il segno dei Pesci. In questo caso è normale in questi giorni essere un po’ più critici su tutto, devi liberarti di un peso. Sei in una fase calante, di stanchezza.