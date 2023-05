Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 maggio 2023: le previsioni segno per segno

Le nuove previsioni astrali di Paolo Fox per la giornata di sabato. Torna nuovamente l’oroscopo del giorno e ci svela in anteprima come inizierà il weekend del 6 maggio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ultimamente sei un po’ troppo nervoso, ma da domenica le cose dovrebbero sistemarsi, quindi almeno per oggi evita le tue solite polemiche inutili. Sul lavoro hai sempre tante cose da fare, ma cerca di dare il massimo e vedrai che presto arriveranno tante soddisfazioni, ricorda che con l’impegno si ottengono molte cose. Buone notizie per la tua salute perché fisicamente ti senti meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cerca di lasciare alle spalle il passato e guarda avanti, non vale la pensa rivangare alcune cose del passato che ormai non fanno neanche più parte della tua vita. Sul lavoro, finalmente i tuoi sforzi sono stati ripagati e hai ottenuto le conferme che aspettavi da tanto tempo, in fondo te lo sei meritato. Concediti un po’ di relax, ne avresti davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà, perciò affronta quella persona che stai evitando da tanto tempo e di’ le cose come stanno, rimandare ulteriormente la faccenda, non ti aiuterà di certo. Se sei single, dovresti frequentare posti nuovi per fare delle nuove conoscenze, magari potresti incontrare una persona che fa al caso tuo, mai dire mai! Fai attenzione sul lavoro, c’è qualcuno che vuole metterti i bastoni tra le ruote. Cerca di non fare tardi stasera.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: finalmente domani Venere entrerà nel tuo segno e le cose andranno decisamente meglio. In ogni caso, anche se sei sotto stress, cerca di mantenere la calma al lavoro e soprattutto evita polemiche inutili. Per quanto riguarda la tua salute, va molto meglio, ma dovresti evitare di fare sforzi eccessivi, perciò concediti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi sei un po’ lunatico, forse sarebbe meglio starti alla larga perché alla fine te la prendi sempre con chi ti vuole bene. Sul lavoro cerca di non alimentare inutili polemiche, altrimenti ti ritroverai a discutere con qualche collega come fai solitamente, concentrati sul tanto lavoro che hai da fare, presto sarai premiato. Fisicamente ti senti molto bene, infatti stai avendo un buon recupero.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: forse è arrivato il momento di tagliare i rami secchi dalla tua vita, lo so che questo ti spaventa, ma vedrai che alla fine riuscirai a vedere le cose da un punto di vista diverso e magari potrebbero arrivare tante belle novità. Ci sono delle novità in vista anche nel campo lavorativo, perciò fatti trovare pronto e saprai cogliere al meglio tutte le occasioni che si presenteranno. Non strafare e cerca di riposarti in serata.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: finalmente tra un po’ Giove non sarà più in opposizione e riuscirai a fare tutte quelle cose che avevi rimandato negli ultimi tempi. Sul lavoro, cerca di organizzare meglio i tuoi tempi, altrimenti rischi di non riuscire a portare a termine tutti i progetti che avevi in programma. Buone notizie per la tua salute perché stai avendo un buon recupero psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: è ora che tu prenda una decisione, non puoi continuare così, bisogna fare un po’ di chiarezza. Sul lavoro, cerca di non affrettare i tempi, vedrai che quando meno te lo aspetti, arriveranno tutte le conferme di cui avevi bisogno. Cura di più la tua alimentazione e cerca di non strafare, hai bisogno di un po’ di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: sei sempre a mille con tante cose da fare ed è per questo che arrivi esausto a fine giornata. Sul lavoro c’è qualcosa da chiarire, perciò sarebbe il caso che tu parlassi con il tuo capo entro e non oltre la prossima settimana, mi raccomando non rimandare! Fai un po’ di attività fisica, ti farebbe bene alla mente e al corpo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: ultimamente ci sono stati dei cambiamenti importanti nella tua vita, forse è per questo che ti senti un po’ strano, ma non temere perché molto presto ritroverai il tuo equilibrio. Questo è un periodo favorevole all’amore, quindi datti da fare! Cerca di con caricarti di troppi impegni, altrimenti non riuscirai a gestire lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: forse sarebbe il caso che tu faccia un passo indietro e non pensare di avere sempre ragione con il tuo partner. Dovresti cercare un dialogo con lui per chiarire le tensioni che ci sono state nell’ultimo periodo. È probabile che sul lavoro ci sarà qualche cambiamento, poi spetterà a te decidere se cambiare lavoro o adattarti alle novità. Sei un po’ ansioso, cerca di rilassarti un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna è in buon aspetto e questo ti permetterà di fare tante cose, anche quelle che avevi lasciato nel dimenticatoio, infatti in questo periodo sei pieno di energia! Questo è un periodo favorevole all’amore, quindi apriti a nuove conoscenze senza alcun timore. Bene anche sul lavoro perché riuscirai a risolvere tutti i tuoi problemi. Giornata nel complesso positiva.