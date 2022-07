Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 luglio 2022: le previsioni segno per segno

Dai problemi in amore alle novità in amicizia, senza dimenticare lavoro e fortuna, scopriamo le ultime novità nel nuovo oroscopo del giorno di Paolo Fox. Il famoso astrologo ci propone le sue nuove previsioni astrali dedicate alla giornata di mercoledì 6 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi potrebbe esserci qualche polemica di troppo, non attizzare inutili fuochi. Sul lavoro hai voglia di metterti in gioco e le occasioni non mancheranno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: La giornata di oggi ha una marcia in più, se hai da poco conosciuto una persona carina non lasciartela scappare. Sul lavoro invece cerca di fare chiarezza su quali sono le tue reali esigenze adesso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potresti avere le idee un po’ confuse, ricorda che non è mai bene avere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece cerca di evitare attriti con capi e referenti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Per l’amore questo è un periodo promettente, cerca di fare piazza pulita del passato e apriti a nuove conoscenze. Sul lavoro invece c’è aria di novità, buone occasioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore è nell’aria, soprattutto se vivi una storia di lunga data potresti decidere di fare un passo importante verso il partner. Sul lavoro ultimamente sei un po’ stanco, d’altronde hai l’agenda piena.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore cerca di abbandonare vecchie tristezze e apriti alla conoscenza di una nuova persona, potresti rimanere felicemente sorpreso. Sul lavoro invece buone le intuizioni, fai sentire la tua voce.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In amore desideri maggiore chiarezza, ultimamente senti il partner un po’ distaccato. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti e le nuove collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: In amore hai un fascino davvero ammaliante che non passerà inosservato. Sul lavoro invece gioco bene le tue carte, potresti ottenere delle belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore via libera alle conoscenze, desideri aprirti all’altro senza remore e fraintendimenti. Sul lavoro invece se hai un contratto in stand by, chiudi tutto entro la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In amore ti sei stancato della solita minestra e chiedi al partner maggiori garanzie. Sul lavoro favoriti invece i contatti con nuove città, buone intuizioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Bel cielo per i sentimenti, se sei single non lasciare che il passato influenzi le tue scelte. Sul lavoro invece le tue idee contano, non esitare ad esprimerle!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: In amore desideri avere accanto una persona di cui poterti fidare e proprio quella che ritenevi una semplice amicizia potrebbe invece rivelarsi qualcosa di più. Sul lavoro invece presto arriveranno le risposte che cerchi.