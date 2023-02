Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Inizia una nuova settimana e tante saranno avventure ed esperienze da vivere in questi giorni. Ma partiamo con ordine con il lunedì alle porte. Ecco l’oroscopo del giorno del 6 febbraio di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: è una giornata in cui sentite il grande desiderio di recuperare il tempo perduto in amore, ma fate attenzione a non rimandare troppe scelte, soprattutto a lavoro. E non dimenticare di controllare le spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: i sentimenti sono offuscati, e la giornata sembra promettere poco, rimandate a domani le vostre ricerche. Sul lavoro tutto tace, svolta in vista per il mese di maggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: in amore, Venere non è ancora dalla vostra parte, siate pazienti. Sul lavoro fate attenzione, ci sono responsabilità importanti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: nella giornata di oggi, con i segni Toro e Pesci potranno nascere delle intese. Qualcuno sul lavoro potrebbe offrirti qualcosa di interessante.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: la Luna è nel vostro segno in questi giorni, sfruttatela al meglio che potete. Sul lavoro c’è una grande voglia di cambiamento che però stenterà ad arrivare.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: è una bella giornata oggi, tutto sommato positiva, ma qualche spettro del passato potrebbe riaffacciarsi. La primavera è lontana, ma entro marzo potrete avere successi sul lavoro e tra i colleghi.

‎Oroscopo Paolo Fox oggi Bilancia: Venere non vi è contraria, ma neppure troppo favorevole: una giornata piatta per i sentimenti, senza struggimenti. Sul lavoro siete indecisi e state valutando nuove allettanti proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi Scorpione: mattinata sottotono per i sentimenti, ma niente paura, perché potrete recuperare già nel pomeriggio. Sul lavoro cercate di evitare tensioni inutili con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi Sagittario: giornata complessa per i sentimenti, forse dovrete fare qualche rinuncia nelle ultime ore della serata. Piccoli successi in vista delle primavera sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Capricorno: giornata positiva, grazie al tocco delicato di Venere che non disdegna di accompagnarvi anche nei prossimi giorni della settimana. Il lavoro procede, premi in vista per il mese di maggio e giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi Acquario: il consiglio di oggi è quello di evitare discussioni inutili in amore. Sul lavoro siete fortunati: l’ambiente professionale è ricco di opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi Pesci: le responsabilità in amore pesano, e alcune giornate possono diventare molto complicate. Sul lavoro, in questi giorni, meglio fare tutto con calma.