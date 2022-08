Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 agosto 2022: le previsioni segno per segno

Inizia il primo weekend di agosto e Paolo Fox ci riserva un nuovo appuntamento con l’oroscopo del giorno di sabato. Nel mentre le previsioni astrali si fermeranno per una pausa estiva e torneranno dopo il 22 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Ci saranno un po’ di crisi per quanto riguarda l’amore. Questo perché ultimamente le coppie che stanno da più tempo hanno passato momenti di stress. Ma niente panico, si risolverà tutto. In amore dovresti prenderti assolutamente una pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore forse bisogna chiarire qualcosa e la serata può essere sfruttata al meglio. Sul lavoro, meglio concludere qualche affare: il momento è quello giusto!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Bene l’amore, la giornata parte alla grande: la Luna, però, è in opposizione, quindi se devi chiarire qualcosa meglio farlo ora. Sul lavoro, inizia a pensare all’autunno: la volontà non ti manca, devi solo impegnarti di più!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene il weekend, sei un po’ stanco e nervoso però. Sul lavoro, non devi disperarti perché presto arriveranno le soddisfazioni e le belle notizie. Ma anche le risposte a tutte le tue domande!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene l’amore, ma attenzione in serata perché potrebbero esserci problemi di coppia. Sul lavoro, cerca di non rimandare: il momento giusto è qui e ora!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La giornata inizia all’insegna dell’incertezza per le coppie che sono insieme da tempo. I single che sono alla ricerca della persona giusta devono essere prudenti. Sul lavoro, non fermarti ora perché la situazione economica sta per migliorare!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Bene l’amore, la giornata promette bene: ottimi i rapporti con i nati sotto il segno del Sagittario. Sul lavoro, cerca di portare avanti le tue idee: sei creativo e le soddisfazioni non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bene l’amore, la passione in questo periodo non manca di certo. Sul lavoro, pensa al futuro perché è promettente. Forza!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Il cielo promette grandi cose in amore: piccole difficoltà solo se hai a che fare con persone testarde, che non ti capiscono. Sul lavoro, che ne dici di pensare a un progetto importante per il tuo futuro?

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Buone notizie in amore perché tra qualche giorno Venere non sarà più in opposizione. Sul lavoro, sei forte, determinato: Mercurio è con te e le soddisfazioni sono dietro l’angolo!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In amore senti la necessità di vivere in tranquillità, ma il mese di agosto sarà fatto di alti e bassi. Cerca di non cadere nelle provocazioni. Sul lavoro, non sei molto concentrato!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: La Luna domani sarà contraria, quindi in amore meglio prendere decisioni ora. Sul lavoro, cerca di trovare del tempo anche per te stesso: ne hai bisogno!