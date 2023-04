Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 aprile 2023: le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox Ariete: la Luna in opposizione non ti fa vivere le tue storie d’amore come avresti voluto. Sii prudente perché oggi sei poco disponibile e ribelle. Ci sono dei piccoli problemi familiari o che riguardano la casa. Sul lavoro, la presenza di Giove ti aiuterà a concludere un accordo. Oggi sei molto nervoso.

Oroscopo Paolo Fox Toro: il cielo suggerisce per le coppie in crisi un periodo di lontananza, ma in serata avrai comunque le idee più chiare. Cerca di evitare grossi sforzi fisici. Sul lavoro dovresti fare affidamento a persone più esperte di te, se stai aspettando una conferma arriverà entro la fine del mese, ma potrebbero anche arrivare delle novità. Cerca di eliminare l’ansia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in amore le cose non vanno più come prima e c’è qualcosa da rivedere, devi definire una volta per tutte alcuni rapporti. Buone notizie sul lavoro perché la prossima settimana Venere sarà nel tuo segno e porterà buone possibilità di riuscita in tante imprese. Dal punto di vista della salute stai recuperando.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in amore il peggio è passato, sia per chi ha deciso di cambiare partner e sia per chi ha deciso di restare in coppia. Oggi sei molto stanco. Questa non è una delle migliori giornate lavorative, anche se inizia ad arrivare qualche proposta. Cerca di non fare sforzi in eccesso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: oggi ti senti più forte e padrone delle tue azioni. Se hai intenzione di recuperare un rapporto o se ti piace una persona, datti da fare perché questa è la giornata giusta! Potresti ricevere una chiamata importante. Sul lavoro non rimandare le questioni importanti a maggio, sarebbe troppo tardi. Bene per la tua salute perché ti senti molto forte.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: a partire dal giorno 11, Venere potrebbe influire sul tuo rapporto di coppia. Devi comunque affrontare un periodo di assestamento, soprattutto se hai appena iniziato una relazione. Non deprimerti troppo. Datti da fare sul lavoro perché da maggio avrai Giove dalla tua parte. La tua salute sta migliorando anche se hai sempre un po’ di stanchezza.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: alcuni cambiamenti in vista ti portano ad avere delle discussioni con il tuo partner, cerca però di non pensarci troppo e di stare più sereno. Buone notizie per quanto riguarda il lavoro perché tra oggi e domani si risolveranno alcuni problemi. Se devi affrontare una prova importante, non fermarti e vai avanti, anche se le cose che nascono ora avranno problemi a decollare, ma da maggio ripartiranno. Avrai dei piccoli dolori articolari.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: potresti dare un ultimatum alla persona che ami. In questo momento hai tanta voglia di fare e sei pieno di iniziative. Se devi fare delle richieste sul lavoro, fallo ora perché la seconda metà del mese sembra di attesa. La tua salute sta migliorando di giorno in giorno.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: non cercare la scusa del passato per mascherare le tue paure, fai attenzione perché un’amicizia potrebbe diventare qualcosa di più importante. In questo momento sei meno ansioso anche perché stanno arrivando tutte le soluzioni che aspettavi. Sul lavoro questo è il momento giusto per riproporti in modo nuovo. Grazie all’energia in arrivo supererai l’ansia e le tue insicurezze.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: tra oggi e domani devi essere prudente nelle parole e negli atteggiamenti. Ti sembra sempre di lottare da solo contro la vita e questo è particolarmente fastidioso se sei in coppia. Stai vivendo una fase di trasformazione e non riesci a capire quale direzione prendere. Sul lavoro oggi ci saranno dei problemi di comunicazione. Per quanto riguarda la tua salute potresti avere dei disturbi alla gola.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: le coppie che stanno insieme da tanto tempo hanno qualcosa da definire. Qualcuno potrebbe ritornare con il suo ex, mentre qualcun altro potrebbe vivere delle relazioni disimpegnate. Questo potrebbe essere un buon momento per iniziare una nuova amicizia. Chi lavora come dipendente potrebbe mettere in crisi una collaborazione o comunque fare una scelta diversa rispetto al passato. Fai attenzione agli sbalzi di temperatura.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: la Luna non è più in opposizione e Venere e Mercurio favorevoli ti faranno superare un momento di disagio. Questa sera potresti essere più stanco quindi cerca di farti scivolare le cose addosso. Sul lavoro stanno cambiando delle cose a tuo favore e da maggio hai ancora più possibilità. Bene per la tua salute perché stai recuperando.