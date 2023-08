Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Paolo Fox ci racconta come andrà il fine settimana, anticipandoci le previsioni astrali di sabato 5 agosto. Ecco il suo ultimo oroscopo del giorno.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In questa giornata di sabato potresti risentire della stanchezza accumulata durante la settimana. Il tuo fascino ti aiuterà, in particolare se sei alla ricerca di nuove avventure. Se c’è qualcosa che non va in amore, cerca di trovare subito una soluzione, altrimenti poi sarà troppo tardi per recuperare una relazione. Nel settore lavorativo tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare interessanti novità nel corso di questo mese di agosto.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Queste sono 24 ore da dedicare all’amore secondo le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox. In generale questo non è un periodo facile, a causa dei molti impegni lavorativi. C’è chi sta facendo di tutto per ostacolarti, ma tu riesci comunque ad andare avanti per la tua strada. La giornata è molto interessante per l’amore e dovresti farti avanti con la persona che ti piace. Nel lavoro sei ancora dubbioso, ma devi chiarirti le idee, anche perché a breve dovrai organizzarti per la stagione autunnale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Adesso è arrivato il momento di tirare fuori le tue doti professionali e personali. Potrebbe essere il momento giusto per buttarsi su un nuovo progetto. Hai tante idee alle quali dare forma. In amore c’è Venere in opposizione, che spinge ad allontanare le tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, i dipendenti sono favoriti, anche se ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: Qualcuno sta cercando di metterti in difficoltà nel lavoro. Sabato è la giornata ideale per mettere in luce le tue qualità e farti apprezzare per quello che vali. La Luna nel segno agevola i sentimenti. Qualcuno potrebbe vivere qualche bella emozione nel corso di questo primo fine settimana del mese di agosto. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di non chiudersi in casa. Nel lavoro arrivano buone notizie e se svolgi una mansione creativa avrai anche maggiori vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Finora sei riuscito a nascondere molto bene i tuoi sentimenti, ma sei una persona passionale e hai bisogno anche di lasciarti andare. Cerca di metterti in gioco fino in fondo, potresti scoprire anche qualcosa di piacevole. Il periodo è buono per i sentimenti e le cose procedono meglio rispetto alle scorse settimane. Nel settore lavorativo senti di avere le mani un po’ legate. Probabilmente il lavoro che stai facendo non è proprio come te lo aspettavi. Qualcuno potrebbe aver voglia di cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In questa fase c’è da fare attenzione alle finanze secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo non è un periodo semplice per l’aspetto economico, quindi cerca di non sperperare troppo. Per quanto riguarda i sentimenti è una fase abbastanza serena. Ogni nuovo incontro potrebbe rivelarsi un grande amore, quindi a volte è necessario anche farsi avanti e non rimanere fermo ad aspettare. Per quanto concerne il lavoro, tutto sembra procedere per il meglio, ma non devi pretendere tutto e subito.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: In questa giornata di sabato potresti anche fare qualche pazzia, magari un regalo costoso o una nuova esperienza per sentirti vivo. La forma fisica è ottima e questo ti aiuterà anche a livello di umore. In amore evita le complicazioni e nel lavoro non lasciare che la rabbia condizioni il giudizio sugli altri. Impara a prendere le cose con un atteggiamento diverso. Qualche contrattempo è in vista, anche perché la Luna è un po’ dispettosa.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: La giornata di sabato si preannuncia abbastanza complicata per quanto riguarda i sentimenti. Potrebbero esserci improvvise discussioni. La tua relazione rischia di avere un brusco stop. Cerca quindi di rimandare i problemi personali che ti stanno facendo preoccupare, per affrontarli in un momento più tranquillo. Nel lavoro impegnati e cerca di ritrovare la motivazione giusta. Il sole dissonante può causare qualche fastidio.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In questa giornata di sabato potreste fare incontri piacevoli. I single potrebbero fare qualche nuova conoscenza. In ambito lavorativo la situazione è stabile e non promette novità a breve termine. Qualcuno potrebbe provare un interesse per una persona lontana, oppure già impegnata. I liberi professionisti devono avere un po’ di pazienza, le novità arriveranno, ma soltanto a fine mese.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In questa fase ci vuole cautela e non è il momento ideale per fare follie, in particolare per quanto riguarda l’aspetto economico. Non è il caso di spendere troppi soldi. Nel settore sentimentale potrebbero esserci novità in vista. Queste giornate sono particolari per l’amore, cerca di stare alla larga da complicazioni e discussioni. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di contare fino a dieci prima di parlare. Anche nel lavoro c’è da amministrare al meglio il denaro, evitando spese pazze.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Questa è una giornata interessante per risolvere alcuni problemi che ti trascini dietro da tempo, specie in amore. Non è facile per te chiedere aiuto, ma forse adesso è proprio il caso di farlo. La Luna opposta causa un po’ di nervosismo, specie all’interno della coppia. Cerca di stare alla larga dalle discussioni e nel lavoro prendi in considerazione il fatto che qualche impegno potrebbe saltare.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, di solito sei aperto ad ascoltare gli altri e le altre opinioni, ma se vuoi imporre le tue idee è meglio farlo con una certa decisione. Se negli ultimi giorni ci sono stati problemi, adesso è giunta l’ora di superarli. Se qualcosa non va come vorresti nel settore lavorativo, non ti buttare giù, ma cerca una soluzione. È ora di fare progetti per costruire il tuo futuro.