Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 luglio 2023: le previsioni segno per segno

Torna Paolo Fox e le sue previsioni astrali, che ci raccontano in anteprima quali saranno i segni fortunati della giornata e quelli che peneranno un po’. Ecco l’ultimo oroscopo dell’astrologo firmato per il 4 luglio.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: si prospetta una giornata molto interessante grazie a Venere e Marte che sono dalla tua parte, se sei in cerca dell’amore non tirarti indietro. In questo periodo così positivo avrai tante occasioni per farti valere. In campo lavorativo se c’è una buona base di partenza, potrai costruire tanto. Hai tanta energia positiva, sfruttala al meglio.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi potresti avere qualche piccolo conflitto con qualcuno nato sotto il segno del Cancro o dello Scorpione, ti consiglio di non mettere troppa carne sul fuoco. Sul lavoro dovrai affrontare molte spese per svariati motivi. Per quanto riguarda la tua salute, devi risolvere al più presto un problema che ti porti dietro già da un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: in questo momento così entusiasmante vivrai delle grandi emozioni con persone nate sotto il segno del Leone e dell’Ariete, ti consiglio però di evitare screzi. Sul lavoro sarai un po’ dubbioso riguardo a delle nuove proposte, come se qualcosa non ti convincesse del tutto. Non stancarti troppo, hai bisogno di un po’ di riposo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: in questa giornata la Luna è opposta e invita ad essere prudenti, inoltre hai ancora delle perplessità verso qualcuno nato sotto il segno del Capricorno e dell’Ariete. Oggi ti senti un po’ confuso, ti consiglio di fare solo quello che ti interessa davvero. Sul lavoro non fare scelte azzardate, oggi non è proprio la giornata giusta. A fine giornata la stanchezza sarà più forte del solito.

Oroscopo Paolo Fox Leone: pensa ai sentimenti con positività, presto ci saranno degli eventi molto fortunati. Questa è la giornata giusta per pensare a delle idee per il tuo futuro. In campo lavorativo, se c’è una causa in corso, prima di un anno sarà difficile avere una risposta. Per avere delle soddisfazioni ci vogliono tempi lunghi, apri delle cause solamente se necessario. Bene per la tua salute, ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: se hai da dire qualcosa al tuo partner è meglio farlo oggi. Sei un po’ agitato, stasera evita di scatenare litigi per qualche parola di troppo. In campo lavorativo, se proprio non ti piace il modo di lavorare di alcune persone, potresti prendere in considerazione l’idea di interrompere certe collaborazioni. Passerai una serata sottotono.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: queste giornate ti serviranno per riflettere e per capire meglio da che parte sta andando il tuo cuore. In questa settimana ci sarà un avvenimento che potrebbe cambiare la visione del tuo futuro. Sul lavoro, se stai aspettando una notizia, molto probabilmente arriverà domani. Questa sera sarai un po’ troppo agitato.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: questa non è sicuramente la giornata migliore per chiarire delle questioni amorose, sembra che tu non abbia le idee chiare, ti senti stanco e messo da parte. Il tuo umore è un po’ giù, non lasciarti condizionare dagli eventi. Sul lavoro potresti avere qualche piccola tensione con il tuo capo. Sei troppo ansioso, cerca di rilassarti un po’.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: se vivi un rapporto di coppia molto conflittuale da anni, non saranno di certo queste stelle a risolvere i tuoi problemi, ma nonostante ciò la visione del futuro è migliore rispetto al passato, infatti riesci a provare delle sensazioni positive. Sul lavoro approfitta di questo momento per prenderti del tempo e rivedere le tue strategie. La tua salute è in netto recupero.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: in questa giornata la Luna è nel tuo segno zodiacale, sarai quindi meno nervoso e avrai di nuovo voglia di amare. Non perdere la calma e non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento. In campo lavorativo, chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo vivrà un periodo molto stimolante, chi lavora a provvigione invece, potrà avere dei maggiori guadagni. Fisicamente ti senti molto meglio.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: hai voglia di chiarire tutto quello che non va nel tuo rapporto di coppia, ma ci sono ancora troppe incomprensioni con il tuo partner. Le storie clandestine potrebbero essere giunte al capolinea. Sul lavoro ti consiglio di essere cauto, eviterai così problemi inutili. I contatti non sono al massimo, ma tu riesci ad avere ugualmente un buon successo. Evita azzardi.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: nonostante tu stia vivendo un momento positivo, oggi potrebbe esserci qualche tensione in famiglia. Dai spazio alle persone che ti vogliono bene e non perdere tempo con chi non ti vuole, è arrivato il momento di riprendere quota. Sul lavoro saranno favorite delle trattative importanti. Non fare le ore piccole stasera, hai bisogno di riposo.